L’épouse de Peter Andre, Emily, a admis qu’elle s’inquiétait pour leur fils Theo qui commence l’école en septembre.

La maman de deux enfants, 31 ans, ne pense pas que son enfant de quatre ans est prêt à aller à l’école car elle le considère toujours comme son bébé.

Emily, qui est médecin, a dit qu’elle ne voulait pas que Theo aille à l’école, mais qu’elle savait qu’elle devra l’emmener.

Ecrivant dans sa chronique pour OK! magazine, Emily a déclaré: « Theo commence l’école en septembre, donc mon plus grand espoir est qu’il l’apprécie. Ça va être un gros problème pour moi, et avec lui ne faisant que neuf heures par semaine à la crèche pour le moment, ça va se sentir comme un petit saut. »







(Image: Peter Andre / Instagram)









(Image: WireImage)



Elle a ajouté: « Il a commencé la crèche l’année dernière, ce qui était très émouvant. Je l’ai ressenti plus que lorsque j’ai pris Millie parce que j’avais encore Théo à la maison à l’époque, alors qu’en septembre j’aurai un nid vide!

«Il est toujours mon petit bébé et je ne veux pas le laisser partir, mais je le dois!

«Pour moi, je n’ai toujours pas l’impression qu’il est tout à fait prêt à commencer l’école.







(Image: peterandre / Instagram)



« Il l’est probablement et c’est juste moi qui le ressens, mais Millie semblait tellement adulte et prête à partir. Je vois toujours Theo comme le bébé de la famille et je pense que je le ferai toujours. »

Peter et Emily partagent également une fille de six ans appelée Amelia, qu’ils ont surnommée Millie.

Il est également papa de Junior, 15 et 13 ans, Princess avec son ex-femme Katie Price.







(Image: peterandre / Instagram)



Peter a précédemment admis qu’il était un père strict.

Il a expliqué que s’il autorisait ses enfants à avoir des comptes sur les réseaux sociaux comme Instagram à partir de 13 ans, il ne voulait pas qu’ils soient rendus publics avant l’âge de 14 ans.

Le père de quatre enfants a déclaré au Daily Star Online: « Junior s’y est tenu. Princesse pas tellement mais ce que j’ai fait avec Princess était un compromis alors je lui ai dit de désactiver ses commentaires. »