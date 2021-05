Emily, la sœur de l’adolescente Chelsea Houska, partage un selfie rare alors que les fans pensent que la paire «  pourrait être des jumeaux  »

La sœur de CHELSEA Houska, Emily, était son image crachée dans un nouveau selfie, car les fans pensaient que les deux ressemblaient à des «jumeaux».

le Adolescent maman 2 alun a trois sœurs aînées, qui ont fait très peu d’apparitions dans la série.

La sœur de Chelsea, Emily, ressemblait à sa « jumelle » dans un nouveau selfie[/caption]

Les filles partagent une ressemblance frappante[/caption]

Chelsea, 29 ans, était la plus jeune des quatre filles de ses parents Mary et Randy, qui sont maintenant divorcées.

Emily, la sœur de la star de télé-réalité, qui s’est mariée à la fin de l’année dernière, Instagram récemment pour partager un selfie glamour.

Les fans ont été choqués par la photo alors qu’ils se dirigeaient vers Reddit de jaillir sur les similitudes entre la brune et sa petite soeur Chelsea.

«Je n’ai jamais remarqué à quel point la sœur de Chelsea, Emily, et elle se ressemblent! Des gènes forts dans leur famille, c’est sûr », a écrit l’un d’eux, alors qu’ils partageaient l’image.

«Oui, ils le font !!» un autre a accepté, ajoutant: « Elle ressemble beaucoup plus à leur mère alors que Chelsea est Randy. »

«J’ai toujours pensé qu’elle et Chelsea se ressemblaient», a admis un autre.

« Elle ressemble beaucoup à ce que j’imagine qu’elle a l’air sans maquillage comme c’est beau », a raconté un autre.

En octobre 2020, Emily a épousé son mari Shad comme la famille réunie pour l’occasion spéciale.

Chelsea a été stupéfaite dans une robe mauve fluide tout en posant avec ses frères et sœurs pour des photos.

Après avoir partagé l’image sur ses histoires Instagram, elle a écrit: «À quel point mes sœurs sont-elles magnifiques?!»

Une autre sœur, Angie, a également partagé la photo dans son fil d’actualité, en écrivant: «Toutes les filles Houska sont officiellement hors du marché. Félicitations Emily et Shad. »

Lors de la cérémonie, Chelsea était enceinte de sa fille Walker June, qui a maintenant trois mois.

Au cours du week-end, la personnalité de la télévision a partagé un adorable photo de sa petite fille, tandis que l’enfant gloussait devant la caméra.

Le bébé a été cassé alors qu’il était allongé sur le lit, vêtu d’un grenouillère tie dye à froufrous et d’un bandeau gris.

Le sourire édenté de Walker était si grand sur la photo que ses yeux pouvaient à peine rester ouverts.

Chelsea a sous-titré sa photo: « Bonjour! » alors que les amis et les fans se précipitaient sur les commentaires pour jaillir de sa gentillesse.

C’était son troisième enfant avec son mari Cole[/caption]

Le couple s’est marié en 2016[/caption]

Kailyn Lowry, une autre star de Teen Mom, a écrit: «Arrêtez ça »Tandis qu’un autre était d’accord:« Elle est tellement mignonne !! »

Beaucoup sont venus dire que le bébé était «précieux», «une petite princesse» et «beau» aussi.

Chelsea et son mari Cole DeBoer accueilli leur quatrième en janvier.

le MTV La star partage déjà Watson, quatre ans, et Layne, deux ans, avec son mari, et a une fille de 11 ans Aubree avec son ex Adam Lind.

La star de Teen Mom a eu les mains pleines avec tant de petits[/caption]

La maman occupée récemment a supplié les fans « d’envoyer de l’aide » après que ses deux bambins n’arrêtent pas de lutter «24 heures sur 24, 7 jours sur 7».

Elle a filmé ses deux enfants du milieu roulant sur le tapis en riant, sous-titrant son message: «D’abord ils sont aigres… puis ils sont doux.

Chelsea a été ouverte sur ses objectifs corporels post-bébé, alors qu’elle prévoit d’être en forme à son 30e anniversaire.

La native du Dakota du Sud a dit aux fans qu’elle était «Prêt et motivé» après avoir accueilli son quatrième enfant.

Chelsea a décidé de retourner dans son corps d’avant bébé[/caption]

Elle a été ouverte sur son voyage post-partum[/caption]

En mars, elle a partagé une photo d’un vélo d’exercice alors qu’elle disait à ses adeptes que son «premier entraînement post-partum [was] sur le point de descendre.





«Je suis prêt à juste … J’ai 30 ans cette année et je suis prêt à être motivé.

«J’ai un objectif en tête. Je veux me sentir à 100% d’ici là », a-t-elle partagé.