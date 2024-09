Emily in Paris renouvelée pour une saison 5, Netflix confirme les détails

Emily in Paris a été renouvelée pour une saison 5a annoncé Netflix, quelques jours seulement après que la partie 2 de la saison 4 ait laissé les fans avec un cliffhanger majeur et un changement de lieu surprenant de Paris à Rome.

Aucune fenêtre de sortie n’a été communiquée, mais le créateur Darren Star a partagé quelques détails de l’histoire, confirmant que la saison 5 continuera à se concentrer sur Rome dans un Tudum « Emily sera présente à Rome », a-t-il déclaré. « Cela ne veut pas dire qu’elle ne sera pas à Paris, mais elle sera présente à Rome. »

La décision d’établir un scénario en Italie était intentionnelle pour amener le public dans de nouveaux endroits tout en montrant que la série « a la capacité d’avoir une plus grande empreinte », a déclaré Star.

Crédit photo : Netflix

La saison 4, partie 1, a été visionnée près de 20 millions de fois au cours des quatre premiers jours suivant sa sortie et a pris la première place sur Top 10 mondial de Netflix pendant deux semaines consécutives.

Lily Collins, qui joue le rôle d’Emily Cooper, a également partagé la nouvelle du renouvellement de la saison 5 sur Bonjour l’Amérique et a laissé entendre où le travail et l’intérêt romantique de son personnage la mèneraient.

« Marcello est une toute autre aventure que nous voulons pour Emily parce que nous voulons qu’elle puisse avoir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée », a déclaré Collin, et Star a également commenté cela. « J’ai l’impression qu’ils ont une véritable étincelle, une vraie connexion et une vraie connexion romantique. Beaucoup de cela va continuer à se jouer la saison prochaine. »

Les 100 meilleures émissions de télévision de tous les temps

Netflix a donné le feu vert aux saisons 3 et 4 après la sortie de la saison 2 en 2021. Ainsi, comme rien n’a été décidé pour une cinquième saison même après l’arrivée de la première partie de la saison 4 en août, les fans n’étaient pas sûrs qu’elle soit renouvelée du tout.

La situation a été aggravée par les intrigues dramatiques de la saison 4, qui ont vu des personnages de longue date enfin avoir leur chance d’être heureux tandis que d’autres sont relégués au second plan. La dernière saison a également apporté plus de conversations en français, des pièces de mode haut de gamme qui unifient la série, et même un scénario qui a attiré l’attention sur le harcèlement sexuel dans l’industrie de la mode.

Consultez le Streaming Rewind hebdomadaire d’IGN pour en savoir plus sur ce qu’il faut regarder et restez au courant de toutes les dernières nouvelles de Netflix dans notre Tout annoncé à la Geeked Week 2024.

Jessie Wade est responsable principale des événements et des promotions chez IGN. Elle adore les émissions en streaming, des comédies romantiques comme Emily in Paris aux séries fantastiques comme LOTR : The Rings of Power, en passant par les séries dramatiques comme The Bear. Suivez-la sur les plateformes sociales @jessieannwade.