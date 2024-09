Emily Gold, la star de « America’s Got Talent », rend son dernier souffle à 17 ans

Emily Gold décède à l’âge de 17 ans

L’Amérique a du talent La star Emily Gold a été retrouvée morte à l’âge de 17 ans, quelques semaines seulement après avoir livré une performance spectaculaire.

Le AGIT Un candidat et membre de l’équipe de danse du lycée Los Osos a été retrouvé mort le long de l’autoroute 210 en direction est à Rancho Cucamonga en Californie.

Selon le MiroirLe corps d’Emily a été mortellement heurté par plusieurs véhicules, laissant sa dépouille presque méconnaissable.

Son décès a été pleuré par le directeur de l’école, Eric Cypher, dans un message sincère qui disait : « Emily faisait partie de notre équipe de danse universitaire et de notre équipe de pom-pom girls universitaires, nos pensées et nos prières accompagnent la famille dans son deuil.

« S’il vous plaît, gardez Emily, ses proches et ses amis dans vos pensées et vos prières. »

Pendant ce temps, Samantha Shaw s’est rendue sur Facebook pour rendre hommage au danseur décédé.

Elle a écrit : « Qu’on sache qu’elle repose désormais en paix, même si beaucoup aimaient Emily Gold et l’admiraient même.

« Emily Gold, merci pour tout ce que tu as fait dans ce monde. Tu en as fait plus que suffisamment. Félicitations Emily. Félicitations. »

En outre, le AGIT Les coéquipiers de danse de la candidate ont exprimé leur profonde tristesse face à sa mort tragique, partageant des hommages émouvants.