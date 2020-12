Les cloches de mariage sonnent pour Emily Ferguson!

Le dimanche 13 décembre, la star de Bachelor Nation s’est rendue Instagram pour annoncer ses fiançailles avec une joueuse de hockey professionnelle William Karlsson.

«J’ai dit OUI! J’arrive à épouser l’homme de mes rêves», écrit-elle. «C’est un moment dont je rêve depuis que je suis toute petite et c’est plus que je n’aurais jamais pu imaginer car c’est vraiment avec ma personne parfaite. J’ai hâte de vieillir et de rire avec toi pour toujours 12/11 / 2020. «

William a également partagé leur portrait de fiançailles sur son compte Instagram respectif avec la légende « Elle a dit OUI !! »

Le couple a commencé à se fréquenter en novembre 2017 et n’a pas sauté un moment Instagrammable depuis lors, car ils ont raconté leur histoire sur les réseaux sociaux.

En juin 2019, le couple a fait de Las Vegas, au Nevada, leur domicile permanent ensemble lorsqu’il a été annoncé que William, un pro du hockey sur glace de 27 ans, jouerait pour les Golden Knights de Vegas dans la saison 2026-2027.