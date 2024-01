“Emily” et “Lupin” de Netflix animent le tourisme Paris

Quatre touristes étrangers sur cinq à Paris ont eu envie de s’y rendre après avoir vu un film ou une série télévisée tourné dans la Ville Lumière, a annoncé jeudi l’Office national du cinéma français.

Cela représente une hausse par rapport aux trois quarts d’une étude précédente réalisée en 2018.

Pour une personne sur 10, c’est le motif principal de leur venue et dans la moitié des cas, ce sont les séries Netflix “Emily in Paris” (38 %) et “Lupin” (11 %) qui ont motivé le voyage.