Émilie Bluntla maquilleuse de Jenn Streicher nous a donné un aperçu des produits de maquillage incontournables d’Emily, en particulier pour l’hiver. Non seulement elle s’extasie sur le Lanolips Lemonaid Scrubba Baume, mais elle a également partagé quelques trucs et astuces pour vous assurer que vos lèvres ne ressemblent pas à des raisins secs pendant les mois les plus froids. Elle pense que porter un masque à lèvres sous votre brillant à lèvres ou votre rouge à lèvres est le meilleur moyen d’assurer une hydratation ultime. Le baume Scrubba Lanolips Lemonaid est l’exfoliant parfait pour vos lèvres que vous pouvez emporter avec vous.

«J’adore utiliser un bon exfoliant pour les lèvres. Le baume Scrubba-Balm Lemonaid de Lano Lip est génial ! », a partagé Jenn avec Byrdie. Le masque exfoliant a une saveur de citron, il est donc frais et délicieux à chaque fois que vous l’appliquez. Le baume contient également des cristaux de sucre extra fins et du zeste d’orange broyé, que vous pouvez tapoter ou lécher. Il est donc idéal pour vos lèvres tout en vous offrant une gâterie sucrée ! L’exfoliation éliminera en douceur les cellules mortes de la peau de vos lèvres, laissant vos lèvres douces, hydratées et pulpeuses.

Lanolips utilise également un ingrédient secret pour garantir que vos lèvres restent intactes (même en hiver). Ils utilisent du Lanonlin dans leurs produits, une huile hydratante qui imite les huiles naturelles de la peau pour aider à guérir vos lèvres au mieux de leurs capacités. Non seulement c’est un excellent produit pour l’hiver, mais si vous avez les lèvres brûlées par le soleil, Lanolips peut également aider à traiter les brûlures. Une fois que vous aurez commencé à l’utiliser, vous ne quitterez plus jamais la maison sans lui : les avantages sont nombreux !