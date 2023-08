Emily Blunt ne passe pas sur l’occasion de taquiner Tom Cruise.

Dans un récent épisode du podcast « Happy Sad Confused », l’actrice « Oppenheimer » a révélé qu’elle adorerait jouer dans une suite « Edge of Tomorrow » si Cruise pouvait un jour trouver le temps.

Blunt a partagé qu’elle avait lu un scénario pour une suite potentielle de « Edge of Tomorrow ».

« Il y en avait un qui [director] Doug [Liman] en quelque sorte glissé vers moi », a-t-elle dit.« Je veux dire, j’aimerais en faire une réalité, mais je ne sais tout simplement pas quand ni comment. Et combien de ‘Mission : Impossibles’ fait-il [Cruise] besoin ? », a taquiné l’actrice.

EMILY BLUNT DIT QUE LES CONSEILS VULGAIRES DE TOM CRUISE L’ONT AIDÉE À TRAVERS LES LARMES SUR LE PLATEAU « EDGE OF TOMORROW »

Blunt a plaisanté en disant que Cruise devait « revenir du côté où vous pouvez être … comme, n’était-il pas brillant en tant que héros lâche? Incroyable. »

En 2014, Blunt et Cruise ont joué dans « Edge of Tomorrow » de Liman, dans lequel Cruise revivait le même jour encore et encore tout en combattant des extraterrestres.

Blunt a souligné qu’elle était « tellement prête » pour une suite, tout en précisant qu’elle n’était « pas l’obstacle, je le promets ».

Le dernier film de Cruise, « Mission : Impossible – Dead Reckoning Part One », est sorti le mois dernier. Le deuxième volet devrait sortir en juin 2024.

Pendant ce temps, Blunt a précédemment partagé qu’elle prenait une brève pause dans le jeu d’acteur.

L’actrice a révélé le mois dernier sur le podcast « Table for Two » qu’elle prévoyait de prendre du recul par rapport à sa carrière pour se concentrer sur ses filles – Hazel, 9 ans, et Violet, 7 ans.

« C’est une de ces choses quand les gens se demandent ‘Comment faites-vous pour équilibrer cela ?’ Je n’ai jamais l’impression de bien faire les choses, tu sais ? » dit-elle. « Mais cette année, je ne travaille pas. »

« J’ai travaillé pas mal l’année dernière, et mon bébé le plus âgé a 9 ans, donc nous sommes dans la dernière année à un chiffre. Et j’ai juste l’impression qu’il y a des pierres angulaires de leur journée qui sont si importantes quand ils sont petits », a-t-elle déclaré. a dit.

Blunt partage ses deux filles avec son mari et collègue acteur John Krasinski.

« Et c’est, ‘Voulez-vous me réveiller? Voulez-vous m’emmener à l’école? Voulez-vous venir me chercher? Voulez-vous me mettre au lit? » Et j’ai juste besoin d’être là pour chacun d’eux pendant un bon moment. Et je le sentais dans mes os », a-t-elle ajouté.

Blunt a expliqué que les projets sur lesquels elle a travaillé au cours de l’année écoulée étaient « intenses » et « prenaient du temps ». Elle a noté que son horaire de travail avait également un impact sur ses enfants.

« Ceux qui prennent du temps, je pense, pour moi, deviennent de plus en plus rares à cause du coût émotionnel pour moi, pour les enfants, dans l’ensemble », a déclaré Blunt.

« Oppenheimer » a fait ses débuts dans les salles le mois dernier.