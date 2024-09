Photo : Emily Blunt se souvient de la réaction brutale des enfants face à « Le Diable s’habille en Prada »

Dans Le diable s’habille en PradaEmily Blunt a reçu des critiques élogieuses pour son jeu d’actrice. Mais ses enfants n’ont pas apprécié.

Se rappelant leur réaction, les Oppenheimer La star, qui jouait un assistant dans le plus grand magazine de mode, a déclaré : « Ils pensaient que j’étais la personne la plus méchante qu’ils aient jamais rencontrée. »

Sorti en 2006, le film est devenu un succès culte comme l’a raconté Emily Page Six« C’est incroyable que cela laisse une empreinte aussi indélébile sur les gens… et on me le cite chaque semaine. »

Elle a poursuivi : « À l’époque, j’étais jeune, c’était mon premier grand film », ajoutant : « Je me souviens que mon agent m’a appelé pour me parler du week-end de sortie. Je me suis dit : « Est-ce que c’est bien ? » Comme si je ne savais pas ce qui était bien. »

Entre-temps, Emily est mariée à John Krasinski depuis près de deux décennies après qu’un ami commun les ait présentés. Le couple a deux enfants.