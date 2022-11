Emily Blunt révèle Revenge Quest (exclusif) – Hollywood Life

Emilie Blunt et Chaske Spencer se croisent dans leur nouvelle série Prime Video L’anglais. La série est un western de chasse épique qui suit Lady Cornelia Locke d’Emily sur le chemin de la vengeance. Dans cet aperçu EXCLUSIF de l’émission, Cornelia et Eli Whipp de Chaske ont une conversation franche sur leurs intentions.

Eli crée une sorte de boussole que Cornelia doit suivre si elle se perd. Lorsqu’elle lui demande s’il a besoin d’un guide, Eli répond : « Mon peuple vit ici depuis plus de 2 000 ans. Pas besoin de bâtons.

Eli se dirige vers le Nebraska pour revendiquer des terres, tandis que Cornelia est dans un voyage émotionnel. Elle a navigué à travers le monde de Southampton à la Nouvelle-Orléans pour une raison très précise.

“Le truc, c’est que j’étais un peu pressé et que mon fils venait de mourir, donc j’avais l’esprit confus. Pas brumeux. C’était plus… c’était plus… Je ne sais pas vraiment ce que c’était ou ce que c’est, vraiment. Mais l’homme responsable est ici, donc c’est ici que je dois être, ou du moins là-haut », révèle Cornelia. Eli plaisante: “Au moins, tu peux rouler.” À quoi Cornelia répond: “Et tirez.”

Le synopsis officiel de la série se lit comme suit: “Un aristocratique AnglaisUne femme, Lady Cornelia Locke, et un ancien éclaireur de cavalerie Pawnee, Eli Whipp, se réunissent en 1890 en Amérique centrale pour traverser un paysage violent construit sur les rêves et le sang. Les deux laj’ai une idée claire de laleur destin, mais ni l’un ni l’autre n’a conscience qu’il s’enracine dans un passé commun. Lay doivent faire face à des obstacles de plus en plus terrifiants qui mettront à l’épreuve lam à laleurs limites, physiques et psychologiques. Mais à mesure que chaque obstacle est surmonté, il attire laje suis plus proche de laleur destination ultime—la nouvelle ville de Hoxem, Wyoming. C’est ici, après une enquête de la le shérif local Robert Marshall et la jeune veuve Martha Myers dans une série de meurtres non résolus bizarres et macabres, qui la toute l’étendue de laleur histoire entrelacée sera vraiment comprise, et latu vas tomber nez à nez avec la avenir latu dois vivre.

La distribution d’ensemble comprend Rafe Spall, Tom Hugues, Toby Joneset Ciarán Hinds. Les 6 épisodes de la nouvelle série de Prime Video sortiront le 11 novembre.