Emily Blunt révèle la réaction de Tom Cruise à ses pleurs sur le plateau Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Evan Agostini/Invision/AP/Shutterstock

Emilie Blunt et Tom Croisière ont joué ensemble dans le film de 2014, Bord de demain, et l’actrice a expliqué ce que c’était que de travailler avec la star de cinéma intense dans une nouvelle interview. Emily a discuté du processus de formation rigoureux pour le film, qui a pris plus de deux mois. Afin de s’habituer à porter les costumes extrêmement lourds requis pour le film, les stars se sont entraînées dans des gilets lestés. “Nous avons dû porter ces énormes combinaisons robotiques”, a expliqué Emily sur le Sans intelligence podcast. “Cela aurait été formidable s’ils pouvaient les utiliser en CGI, mais nous voulions le faire pratiquement, de manière tactile.”

Plus à propos Emilie Blunt

L’actrice a révélé que son costume pesait environ 85 livres. “C’était tellement lourd”, se souvient-elle. “La première fois que je l’ai mis, j’ai commencé à pleurer devant Tom, et il ne savait pas quoi faire.” Emily a dit qu’au début, Tom “se contentait de regarder [her] et c’était comme, ‘Je sais, je sais.’ » Mais avec le temps, elle a commencé à devenir plus anxieuse. “J’étais comme, ‘Tom, je ne sais pas comment je vais traverser ce tournage’, et j’ai juste commencé à pleurer”, a-t-elle partagé. “J’ai dit:” Je me sens un peu paniqué à propos de tout le tournage. “”

À ce moment-là, Tom n’avait plus le temps pour ses larmes. “Il m’a juste regardé pendant un long moment, ne sachant pas quoi faire”, a admis Emily. “Et il dit: ‘Allez, arrête d’être si p***y, d’accord?’ J’ai bien ri. Et puis on s’en est sorti. » Emily a également ri en racontant l’histoire sur le podcast.

Depuis qu’Emily s’est ouverte sur la situation, l’histoire a reçu des critiques mitigées. De nombreux fans pensent que Tom était trop dur avec elle pour sa réaction aux méthodes de tournage intenses. Cependant, Emily a semblé suivre les conseils de Tom, et clairement, ils ont réussi à surmonter la douleur et à produire le produit final du film.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe Lié: “Mission : Impossible 7” : distribution, date de sortie et plus

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.