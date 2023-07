Emily Blunt prend une pause pour passer du temps avec sa famille – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : David Fisher/Shutterstock

Emilie Blunt prend une pause du grand écran pour se concentrer sur sa famille. L’actrice de 40 ans a fait la révélation dans l’épisode du lundi 10 juillet de iHeart’s Table pour deux avec Bruce Bozzi podcast. « Cette année, je ne travaille pas », a-t-elle noté. « J’ai travaillé pas mal l’année dernière et mon bébé le plus âgé a 9 ans, comme, nous sommes dans la dernière année à un chiffre. » Le le diable s’habille en Prada l’actrice partage des filles Noisette9 et Violet6 ans, avec son mari depuis 13 ans, acteur Jean Krasinski.

« Je pense juste qu’il y a des pierres angulaires de leur journée qui sont si importantes quand ils sont petits », a expliqué Emily. « Et c’est, ‘Voulez-vous me réveiller? Tu m’emmèneras à l’école ? Voulez-vous me prendre? Voulez-vous me mettre au lit ? Et j’ai juste besoin d’être là pour chacun d’eux pendant un bon moment. Et je l’ai juste ressenti dans mes os.

Emily a été très occupée ces dernières années et a six projets à venir, selon IMDb. Son drame historique, Oppenheimer, à paraître le 21 juillet, raconte le développement de la bombe atomique. Emily a noté que travailler autant, et surtout sur de longs projets, lui cause un «péage émotionnel». Cela l’a incitée à réévaluer sa charge de travail. « Ceux qui prennent du temps, je pense que pour moi, deviennent de plus en plus rares à cause du coût émotionnel pour moi, pour les enfants, dans l’ensemble », a-t-elle expliqué.

Le Un endroit silencieux La star a également déclaré qu’elle se sentait souvent coupable d’être éloignée de ses enfants pendant si longtemps. « Je pense que toutes les mères sont peut-être [prone to guilt] », a-t-elle émis l’hypothèse. « Tu es juste encline à te sentir mal car, à Dieu ne plaise, tu veux quelque chose en dehors d’être une mère. » Emily a ajouté qu’elle était une grande « défenseuse de l’ambition des femmes ».

Cependant, elle a également récemment admis qu’elle devenait nerveuse à l’idée que des enfants deviennent acteurs. « Mes orteils se courbent quand les gens me disent : ‘Ma fille veut être actrice.’ J’ai envie de dire, ne le fais pas ! elle a avoué Bazar de Harper dans un chat publié le 7 juin. « Parce que c’est une industrie difficile et qu’elle peut être très décevante. Beaucoup de gens vous disent de ne pas prendre les choses personnellement, mais c’est complètement personnel, surtout quand on vous juge sur votre apparence. Donc, vous n’avez qu’à endurer cet aspect des choses.

Emily a également confirmé qu’elle était consciente que c’était un privilège de pouvoir faire une pause dans son travail pour se concentrer sur sa famille, qui se moquait bien de son statut à Hollywood. «Quand je me vois sur un panneau d’affichage, j’ai cette dissociation complète avec ça… Je me dis, qui est-ce? Et je peux voir mes enfants faire la même chose – ils pourraient dire, oh, il y a maman, mais ce n’est pas excitant pour eux », a-t-elle déclaré. « Ce qui est excitant pour eux, c’est quand je peux aller les chercher à l’école et les emmener nager. »

