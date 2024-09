Emily Blunt fait une confession « méchante » à propos de « Le Diable s’habille en Prada »

Emily Blunt se souvient de la réaction « choquante » de ses filles à son rôle dans « Le Diable s’habille en Prada »

Emily Blunt se souvient de la réaction surprenante de ses filles à son rôle dans Le diable s’habille en Prada.

La mère de deux enfants, qui partage ses filles Hazel et Violet avec son mari John Krasinski, s’est confiée à Page Six à propos de sa célèbre performance dans le film de 2006 présenté au 18e gala annuel de l’American Institute for Stuttering.

En réfléchissant à son rôle révolutionnaire d’assistante dans un magazine de mode haut de gamme, Blunt a partagé que ses enfants étaient « horrifiés » par le rôle de leur mère, la qualifiant de personne « la plus méchante » qu’ils aient jamais vue à l’écran.

L’homme de 41 ans a déclaré au média : « Ils pensaient que j’étais la personne la plus méchante qu’ils aient jamais rencontrée. »

Bien que le Oppenheimer L’actrice a admis avoir livré une performance spectaculaire dans le rôle donné, exprimant sa gratitude pour les réactions réconfortantes de ses fans.

Elle a ajouté : « C’est incroyable que cela laisse une empreinte aussi indélébile sur les gens… et on me le cite chaque semaine. »

De plus, l’actrice a partagé son expérience de travail sur le film aux côtés de Meryl Steep, Anne Hathaway et Stanley Tucci.

Racontant un épisode de sa première fois, elle a ajouté en riant : « À l’époque, j’étais jeune, c’était mon premier grand film.

« Je me souviens que mon agent m’a appelé pour me parler du week-end d’ouverture. Je me suis demandé : « C’est bien ? » Comme si je ne savais pas ce qui était bien. »

Sur le plan professionnel, l’actrice se prépare pour son prochain film de 2025 La machine à briser.