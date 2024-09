Emily Blunt et John Krasinski font une rare apparition avec leurs filles à l’US Open

L’US Open était une affaire de famille pour Emily Blunt et John Krasinski.

Les acteurs de premier plan ont fait une rare apparition publique aux côtés de leur fille de 10 ans, Hazel, et de leur fille de 7 ans, Violet, lors de la finale féminine à New York samedi.

Violet, qui portait un pull noir, a été photographiée à côté de sa célèbre mère alors qu’elle regardait Aryna Sabalenka vaincre Jessica Pegula.

Blunt, 41 ans, a opté pour une tenue décontractée pour la sortie, portant un haut boutonné noir avec une casquette de baseball noire et des lunettes de lecture.

Quant à Hazel et Krasinski, ils étaient assis côte à côte tandis que l’ancien élève de « Office », 44 ans, semblait discuter avec sa fille du match.

Hazel portait une chemise bleue et une casquette de baseball blanche de l’US Open, tandis que son père portait une chemise à manches longues vert olive, une casquette de baseball et des lunettes.

Tout au long du match, les enfants se sont relayés pour s’asseoir à côté de différents parents tandis que Violet se blottissait plus tard contre Krasinski.

Les stars de « A Quiet Place » semblent transformer l’US Open en une sortie familiale annuelle puisqu’elles ont également été photographiées avec leurs filles lors d’un match l’année dernière.

À l’époque, Blunt avait révélé qu’elle prenait une brève pause dans sa carrière d’actrice pour donner la priorité à sa famille.

« Cette année, je ne travaille pas », a-t-elle déclaré dans un épisode de iHeartMedia Podcast « Table pour deux avec Bruce Bozzi » en juillet 2023.

« J’ai beaucoup travaillé l’année dernière et mon aîné a 9 ans, donc nous sommes dans la dernière année à un seul chiffre. »

La star de « Le Diable s’habille en Prada » a admis qu’elle était « très sujette à la culpabilité » après avoir manqué certains des « piliers » de ses filles lorsqu’elles étaient beaucoup plus jeunes.

« C’est [the]« Tu me réveilleras ? Tu m’emmèneras à l’école ? Tu viendras me chercher ? Tu me mettras au lit ? », a-t-elle expliqué. « J’ai juste besoin d’être là pour eux tous pour un bon moment. Et je l’ai ressenti dans mes os. »

L’actrice et Krasinski se sont mariés en 2010.

En janvier, le couple a fait l’objet de rumeurs de divorce après les Golden Globes, qu’ils auraient trouvées « drôles et ridicules ».