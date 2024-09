Emily Blunt et John Krasinski fixent des objectifs familiaux lors d’une journée avec les enfants

Emily Blunt et John Krasinski sortent avec leurs filles

Emily Blunt et son mari John Krasinski ont fait une rare apparition avec leurs enfants à l’US Open ce week-end.

Le 17 septembre, le couple a été aperçu au stade Arthur Ashe de New York, avec leurs filles Hazel, 10 ans, et Violet, 7 ans, pour assister à la finale féminine de l’US Open.





Pour la sortie, Emily a conservé un look discret, enfilant un haut noir avec une casquette de baseball de la même couleur et a complété son look avec un collier complexe.

Alors que John portait une chemise vert olive avec une casquette de baseball noire des Boston Red Sox et des lunettes.

Hazel portait une chemise bleue et une casquette de baseball blanche de l’US Open, tandis que Violet portait un haut noir.

Violet et Hazel étaient toutes deux assises entre Emily et John et échangeaient occasionnellement leurs places pendant le match.

Ce n’était pas la première fois que Le gars qui tombe à pic L’actrice et John sont allés voir Tennis. L’année dernière, en 2023, la famille de quatre personnes s’est également rendue au stade lors d’une sortie en famille.

Il convient de mentionner que le couple s’est marié en 2010.