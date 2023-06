Emily Blunt déconseillerait de se lancer à Hollywood.

Blunt, 40 ans, a commencé sa carrière d’actrice au début des années 2000 alors qu’elle entrait dans la vingtaine. Maintenant, elle révèle la réaction qu’elle a lorsque les gens parlent de rejoindre l’industrie du divertissement.

« Mes orteils se courbent quand les gens me disent : ‘Ma fille veut être actrice.’ Je veux dire « ne le fais pas ! » », a-t-elle déclaré à Harper’s Bazaar UK. « Parce que c’est une industrie difficile et qu’elle peut être très décevante. »

« Beaucoup de gens vous disent de ne pas prendre les choses personnellement, mais c’est complètement personnel, surtout quand on vous juge sur votre apparence. Vous n’avez donc qu’à endurer cet aspect des choses. »

EMILY BLUNT DIT QUE LES CONSEILS VULGAIRES DE TOM CRUISE L’ONT AIDÉE À TRAVERS LES LARMES SUR LE PLATEAU « EDGE OF TOMORROW »

Pour elle-même, Blunt est restée à l’écart des réseaux sociaux et dit qu’elle est « parfaitement inconsciente » des opinions que les gens ont d’elle – à la fois positives et négatives.

Blunt partage deux filles avec son mari John Krasinski, mais on ne sait pas si les filles Violet ou Hazel sont intéressées à suivre les traces de leurs parents. Blunt et Krasinski sont tous deux des acteurs bien connus et ont récemment joué ensemble dans « A Quiet Place ».

Passer du temps avec ses enfants est important pour Blunt, et après avoir terminé une série de grands projets dont « Oppenheimer », « The Fall Guy » et « Pain Hustlers », elle a choisi de faire une pause.

« Il y a des pierres angulaires de la journée des filles sur lesquelles je ne veux pas faire de compromis – comme, tu vas me réveiller, m’emmener à l’école, venir me chercher et me mettre au lit? » dit-elle. « Et je veux juste pouvoir dire, oui, oui, oui. C’est une telle expiration pour moi de pouvoir faire ça. »

L’actrice ne quitte pas ses enfants plus de deux semaines d’affilée, selon le point de vente.

« Parce que même s’ils sont robustes et qu’ils sont habitués à cette vie étrange, c’est toujours difficile pour eux quand je dois partir », a expliqué Blunt.

Blunt et Krasinksi se sont rencontrés pour la première fois dans un restaurant en 2008 et sont sortis ensemble pendant moins d’un an avant de se fiancer. Les deux se sont mariés au lac de Côme, en Italie, dans la propriété de George Clooney en 2010.

« C’est une de ces choses où dès que vous rencontrez quelqu’un, vous savez en quelque sorte », avait précédemment déclaré Krasinski lors d’une apparition dans « The Ellen Degeneres Show ».

