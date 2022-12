Emily Blunt dit que les conseils vulgaires de Tom Cruise ne l’ont pas offensée : “C’est ridicule”

Emily Blunt a précisé qu’elle n’était pas “offensée” par les conseils vulgaires de Tom Cruise donnés sur le tournage de “Edge of Tomorrow”.

L’actrice de 39 ans a qualifié la réaction de Cruise lui disant de “cesser d’être une telle p—-” de “ridicule”.

“C’est ridicule que ce soit présenté comme quelque chose qui m’a offensé”, a déclaré Blunt à E! Nouvelles dans un communiqué. “Ce n’est pas le cas. J’ai partagé l’histoire avec autant de légèreté que Tom l’a voulu dire.”

Blunt a poursuivi en soulignant que la star de “Top Gun: Maverick” était une “amie chère” pour elle.

EMILY BLUNT DIT QUE LES CONSEILS VULGAIRES DE TOM CRUISE L’ONT AIDÉE À TRAVERS LES LARMES SUR LE PLATEAU “EDGE OF TOMORROW”

“J’adore Tom, c’est un ami très cher et c’était un vrai bijou pour moi”, a-t-elle déclaré. “C’était dit comme une blague pour me faire rire, ce qu’il a fait en grand. Et c’est toujours quelque chose dont nous rions à ce jour.”

Avant son rôle dans “Edge of Tomorrow” aux côtés de Cruise, Blunt était surtout connue pour des films tels que “The Devil Wears Prada” et “The Five-Year Engagement”.

“C’était ma première incursion dans l’action, et comme Tom l’a dit, de manière plutôt peu rassurante quand nous l’avons commencé, il a dit:” C’est la fin profonde de l’action pour moi. Et j’étais comme, ‘si vous dites ça, alors nous avons des problèmes'”, s’est-elle souvenue lors d’un épisode du podcast “Smartless”.

“Nous devions porter ces combinaisons robotiques vraiment énormes, ce qui aurait été formidable s’ils pouvaient les utiliser en CGI, mais nous voulions le faire de manière pratique et tactile”, a-t-elle déclaré.

“Quand vous entendez le mot tactile, vous êtes comme, ça sonne bien et confortable. Il n’y avait rien de confortable à porter ces costumes.”

Porter le costume a conduit Blunt à se sentir “un peu paniqué” et elle a commencé à pleurer sur le plateau.

“Il m’a juste regardée et m’a dit : « Je sais, je sais », et j’ai dit : « Je ne sais pas comment je vais traverser ce tournage », et j’ai commencé à pleurer”, a-t-elle déclaré. . “J’étais comme, ‘Je me sens juste un peu paniqué à propos de tout le tournage.'”

“Il y va littéralement, il m’a regardé pendant un long moment sans savoir quoi faire, et il a dit : ‘Allez, arrête d’être un tel p—-, d’accord ?'”

Blunt a ajouté: “Et j’ai ri, puis nous nous en sommes sortis.”

“Edge of Tomorrow” est sorti en salles le 28 mai 2014. Les autres membres de la distribution comprenaient Bill Paxton, Brendan Gleeson, Charlotte Riley et Jonas Armstrong.

