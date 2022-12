Emily Blunt dit que les conseils vulgaires de Tom Cruise l’ont aidée à traverser les larmes sur le plateau de “Edge of Tomorrow”

Tom Cruise a joué plus qu’un héros d’action sur le plateau avec Emily Blunt pour leur film à suspense de 2014, “Edge of Tomorrow”.

Blunt, 39 ans, a rappelé certaines de ses difficultés personnelles à travailler avec Cruise sur le film tout en discutant sur le podcast “Smartless” avec Jason Bateman, Will Arnett et Sean Hayes.

Connu pour plus de rôles dans le genre rom-com, Blunt se diversifiait dans un autre domaine du cinéma avec le film de science-fiction sur une invasion extraterrestre et le saut dans le temps.

“C’était ma première incursion dans l’action et comme Tom l’a dit, plutôt peu rassurant quand nous l’avons commencé, il a dit:” C’est la fin profonde de l’action pour moi. Et je me disais, si vous dites ça, alors nous avons des ennuis”, se souvient-elle d’avoir été sur le plateau avec Cruise.

“Nous devions porter ces combinaisons robotiques vraiment énormes, ce qui aurait été formidable s’ils pouvaient les utiliser en CGI, mais nous voulions le faire de manière pratique et tactile”, a-t-elle déclaré.

“Quand vous entendez le mot tactile, vous êtes comme si cela sonnait bien et confortable. Il n’y avait rien de confortable à porter ces costumes.”

Emily a admis que sa garde-robe pour le film pesait “environ 85 livres. Elle était si lourde que la première fois que je l’ai mise, j’ai commencé à pleurer devant Tom.”

Elle se souvenait de Cruise se tenant là, la regardant dans son costume de métal, ne sachant pas quoi faire.

“Il m’a juste regardée et m’a dit : « Je sais, je sais », et j’ai dit : « Je ne sais pas comment je vais traverser ce tournage », et j’ai commencé à pleurer”, a-t-elle déclaré. “J’étais comme, je me sens juste un peu paniqué à propos de tout le tournage.”

“Il s’en va littéralement, il m’a regardé pendant un long moment sans savoir quoi faire, et il a dit : ‘Allez, arrête d’être un tel p—y, d’accord ?'”

Blunt a ajouté: “Et j’ai ri, puis nous nous en sommes sortis.”

Il n’y avait pas de sentiments durs envers la star de “Top Gun”, comme Emily l’a volontiers admis, “Il est si brillant dedans.”