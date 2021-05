Depuis que Disney a acheté 20th Century Fox et s’est préparé pour un autre film « Fantastic Four » de Wonder Studios, les fans ont été captivés par la possibilité que le couple réel John Krasinski et Emily Blunt assument les rôles du couple super puissant M. Fantastic ( alias Reed Richards) et The Invisible Woman (alias Sue Storm).

Selon Variety, la théorie des fans du couple montrant la chimie à l’écran a été arrêtée. Cela s’est produit lorsque l’acteur britannique de 38 ans est apparu dans « The Howard Harsh Show » pour promouvoir « A Quiet Place Part II », et l’animateur de radio de longue date lui a demandé si elle allait apparaître comme le personnage titulaire de la bande dessinée.

« C’est de la projection de fans. Personne n’a reçu d’appel. Ce sont simplement des gens qui disent: » Est-ce que ce ne serait pas incroyable? « , A déclaré Blunt.

Blunt a déclaré qu’elle ne croyait pas que les films de super-héros étaient « en dessous d’elle » – en fait, elle a déclaré dans une autre interview avec Entertainment Weekly que cela « agaçait son cœur » quand elle a dû laisser passer l’opportunité de jouer Black Widow dans « Iron Man 2 « en raison d’une obligation contractuelle de jouer dans » Gulliver’s Travels « .

Malgré cela, elle n’a pas « trouvé quelque chose qui lui parle vraiment » dans le genre des super-héros. Blunt a déclaré à Stern: « J’étais obsédé par Iron Man. J’avais besoin de travailler avec Robert Downey Jr. Cela aurait été stupéfiant. Mais je ne sais pas si les films de super-héros sont pour moi. Ils ne sont pas à ma place. Je ne les aime pas. Je ne les aime vraiment pas. «

Avant l’acquisition de Disney, Fox a livré deux films « Fantastic Four » au cours des années 2000 avec Jessica Alba dans le rôle de Sue Tempest et Ioan Gruffudd dans le rôle de Reed Richards. En 2015, Fox a tenté de redémarrer la franchise avec Kate Mara et Miles Teller, mais le film a échoué.

Alors que Blunt a figuré dans d’autres films de science-fiction comme « Looper » et « The Edge of Tomorrow », elle admet que la classe de films surhumains a été « épuisée ».

« Nous sommes inondés – ce ne sont pas seulement chacun des films, ce sont aussi les programmes de télévision sans fin. Cela ne veut pas dire que je n’aurais jamais besoin d’en jouer un, ce serait simplement quelque chose de tellement cool et un personnage vraiment cool, et après, je serais intriguée », a déclaré la star de« Into The Woods ».