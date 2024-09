Emily Bennett de Winkler met fin à son enfance avec un diagnostic de cancer – PembinaValleyOnline.com

Emily Bennett vivait la meilleure année de sa vie. Elle est diplômée du Northlands Parkway Collegiate, ses notes étaient excellentes, elle avait fait un voyage extraordinaire en Europe avec ses camarades de classe et elle avait été acceptée dans le programme de musique de l’Université de Brandon.

Elle a déclaré: « Tout semblait si brillant, et je passais un excellent baby-sitting d’été et j’en profitais au maximum. »

En juillet, les choses ont commencé à changer. Cela a commencé par un réveil avec de l’urticaire sur tout le corps au milieu de la nuit, ce qu’elle pensait être une réaction allergique. Un mois plus tard, les médicaments contre les allergies ne fonctionnaient plus et elle est tombée très malade. Elle était fatiguée, pâle et son rythme cardiaque était élevé.

Bennett a décrit son voyage à la salle d’urgence (urgences) du Boundary Trails Health Centre (BTHC).

« Quand vous êtes assis aux urgences et que vous essayez de vous convaincre que tout va bien, que ce sont des allergies, ça ne peut pas être un cancer. Ce n’est jamais un cancer. Mais quand on entend : « C’est un lymphome ». J’étais engourdi. Je ne pouvais pas pleurer. Je ne pouvais pas vraiment réagir. C’était juste complètement intimidant. Je me suis convaincu que ce n’était pas un cancer, mais un cancer.

Avec le diagnostic de lymphome de Hodkins, le parcours médical de Bennett a commencé avec des biopsies, une nouvelle ligne de cathéter central à insertion périphérique (PICC) et une chimiothérapie.

« Je suis très reconnaissant envers tous les médecins, les infirmières et le personnel de Boundary Trails et du Centre HSC. Ils sont absolument merveilleux et ont rendu le début de ce voyage vraiment agréable et réconfortant. Je n’ai jamais eu peur quand J’étais à l’hôpital, pour ainsi dire, je ne me demandais pas : « Que va-t-il se passer demain ? Je me suis senti très à l’aise pendant tout mon séjour. »

Bennett a souligné l’importance de soutenir un proche qui subit une chimiothérapie avec des prières, des pensées, des mots gentils et peut-être même des pâtisseries. Il faut garder à l’esprit que les aliments mous sont appréciés des patients en chimiothérapie.

Bennett a déclaré que toutes les ressources sur le cancer telles que Ressource sur le cancer du Centre-Sudoù elle a acheté sa perruque, Groupe de soutien contre le cancer chez les enfants Candlelighters et Action Cancer Manitoba sont géniaux. Elle ne sait pas comment des familles comme la sienne pourraient survivre à cette expérience sans eux.

Elle a souligné l’importance du don de sang, encourageant ceux qui sont éligibles à faire un don dans les cliniques locales. Elle a noté que c’était un moyen facile de sauver une vie et elle est triste de ne pouvoir faire de don en raison de son diagnostic, mais elle espère inspirer d’autres personnes à faire un don en son nom.

Elle est ouverte à parler de son expérience.

« C’est bien d’en parler. Le cancer fait peur, mais je pense que si nous en parlons davantage, cela le rend moins intimidant. Cela le décompose simplement en morceaux d’une certaine manière. Lorsque vous le décomposez et que vous êtes capable de Il suffit de le vaincre. Combattez le bon combat de la meilleure façon possible. C’est plus facile quand vous avez plus de gens autour de vous et de bonnes choses, de bons sentiments, de bons amis.

Bennett a déclaré qu’elle trouvait sa force dans sa famille, en particulier dans sa mère qui l’avait emmenée aux urgences à ce moment-là. Son père, son frère et même ses amis qui partent à l’université sont aussi une source de force, sans parler de la communauté.

Abonnés de son compte Instagram emily_vs_hodgkins_lymphome l’a vraiment aidée à s’ouvrir sur son expérience et à recevoir du soutien et des messages d’encouragement jusqu’à présent dans son parcours. Elle est fière des gens qui lui envoient des photos d’eux en train de donner leur sang.

Elle a de l’espoir pour l’avenir.

« Je pense beaucoup à l’avenir. Je pense à beaucoup de choses que je ferai quand je serai en rémission. Cela m’aide à passer ces rendez-vous. Cela vous aide à passer les quatre heures où je suis assis là quand ils Je me fais une chimiothérapie. Cela m’aide à réaliser qu’il y a une vie pour moi au-delà de mon diagnostic. Qu’il y a un espoir de rémission. Cela ne me rend pas moins de rien, en fait. cela fera probablement de moi un meilleur adulte, un meilleur ami, un meilleur étudiant, une meilleure personne, une fois que tout cela sera fait. »

Vous pouvez entendre Emily Bennett raconter son histoire ici :