Emily au Trésor ? Rishi Sunak révèle qu’il regarde Bridgerton et Emily à Paris

Fans des programmes à succès Netflix Bridgerton et Émilie dans Paris peuvent désormais compter parmi eux une personnalité publique surprenante : Rishi Sunak.

Dans une interview avec Horaires de la radio, le chancelier a également déclaré qu’il était un « énorme fan » de la BBC. Ses commentaires interviennent au milieu des craintes récentes que les politiciens conservateurs ciblent la société dans le cadre d’une soi-disant guerre culturelle.

M. Sunak a concédé que ses goûts n’étaient « probablement pas tout à fait les mêmes » que ceux de certains de ses collègues du cabinet.

Il a plaisanté : « Comme Emilie à Paris, je ne sais pas combien d’autres ont regardé ça. Je vais vérifier. »

Il a également déclaré qu’il avait passé « beaucoup de temps » à regarder le drame de la période à succès Bridgerton, qui a été publié en décembre.

conseillé Coronavirus : une troisième vague est-elle en cours au Royaume-Uni ? Rishi Sunak a déclaré qu’il n’était « pas crédible » de nier que David Cameron ait reçu une aide spéciale avec le lobbying de Greensill Gordon Brown appelle Boris Johnson à cesser de « détruire » les plans de Joe Biden pour un impôt minimum sur les sociétés

M. Sunak a déclaré au magazine le rôle spécial que certaines émissions de télévision familières avaient joué dans son enfance.

« Nous n’étions jamais autorisés à manger dans le salon, mais les samedis soirs étaient l’exception », a-t-il déclaré.

« Nous étendions une couverture de pique-nique en plastique et j’irais avec mon père chercher soit Pizza Hut ou KFC de Portswood à Southampton, et nous – maman, papa et mon jeune frère et sœur – mangerions sur ce tapis de pique-nique et Regardez L’équipe A, Alerte à Malibu et Rendez-vous à l’aveugle, qui se sont succédé.

« C’était une partie spéciale de notre enfance. »

Il a averti que la BBC devait prendre « toutes les mesures possibles » pour s’assurer que des leçons soient tirées à la suite du rapport accablant de Lord Dyson sur le traitement d’un incident de 1995. Panorama entretien avec Diana, princesse de Galles.

Mais il s’est décrit comme un « énorme fan », affirmant que c’était son lien avec la maison lorsqu’il vivait à l’étranger.

« Je vivais à des milliers de kilomètres de là, en Californie, et la BBC était toujours ma page d’accueil. Il y a un attachement émotionnel à cela », a-t-il déclaré au magazine.

M. Sunak a également salué les industries créatives comme l’un des « joyaux de la couronne » du Royaume-Uni.

« C’est quelque chose que nous faisons mieux que la plupart des autres pays ; nous l’exportons dans le monde entier », a-t-il déclaré.

« Nous devrions en être extrêmement fiers, et cela fait partie de notre soft power et de notre marque. Marquez la Grande-Bretagne.