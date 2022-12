Emily Atack va sans soutien-gorge dans un costume blanc plongeant alors qu’elle profite d’une soirée glamour

EMILY Atack est allée sans soutien-gorge dans un costume blanc plongeant alors qu’elle profitait d’une soirée glamour.

L’actrice d’Inbetweeners, 32 ans, avait l’air incroyable alors qu’elle posait pour des clichés sur le tapis rouge des Women In Film and TV Awards plus tôt dans la journée.

Getty

Emily Atack a laissé peu à l’imagination dans un costume blanc plongeant[/caption]

Instagram

Emily a montré sa tenue incroyable sur Instagram avant de partir[/caption]

Emily a opté pour un blazer blanc surdimensionné avec un décolleté plongeant et un pantalon assorti.

Elle a accessoirisé le look avec des talons rouges brillants et une pochette.

Emily a opté pour un maquillage smokey eye, une lèvre nude et un fond de teint impeccable.

La star a coiffé ses mèches blondes en vagues lâches.

Plus tôt cette semaine, Emily a fait la fête toute la nuit pour la soirée de clôture de Celebrity Juice.

Il a été annoncé en juin que la série ITV2 se terminerait après 14 ans.

Les acteurs et l’équipe ont fait la fête jusqu’au petit matin alors qu’ils se rendaient sur la piste de danse avec l’animatrice de Love Island Maya Jama et le favori de la télévision Joey Essex.

L’animateur Keith Lemon a été rejoint par d’anciens et de nouveaux visages, alors que les capitaines d’équipe d’origine Holly Willoughby et Fearne Cotton sont revenus pour les derniers épisodes, ainsi que les nouveaux membres du panel Emily Atack et Laura Whitmore.

Emily a rejoint l’émission en septembre 2020.

Ce n’est pas la seule émission à laquelle elle a participé.

La star a récemment été horrifiée lorsqu’elle s’est fourrée par erreur dans les testicules d’une vache lors du tournage d’une nouvelle émission de télévision.

Le moment hilarant a été diffusé lors de l’épisode d’ouverture de la nouvelle série documentaire d’Emily, Trailblazers: A Rocky Mountain Road Trip.

Getty

Emily était incroyable sur le tapis rouge[/caption]

Getty

La star a créé une tempête dans sa tenue élégante[/caption]

Getty

Emily a séduit dans un costume blanc pour la cérémonie[/caption]

Getty

Emily était tout sourire alors qu’elle posait pour une photo avec un verre de pétillant[/caption]