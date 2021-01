Emily Atack serait célibataire après la rupture de sa relation avec le petit ami de toyboy Charlie Edwards en raison des « pressions du verrouillage ».

La personnalité de la télévision de 31 ans a vu sa carrière décoller depuis son apparition dans la jungle pour I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here! et elle est actuellement capitaine d’équipe sur le quiz anarchique de Keith Lemon, Celebrity Juice.

Cela signifie que les opportunités d’être avec Charlie sont devenues limitées, les restrictions de Covid leur permettant de passer du temps ensemble.

Les règles domestiques strictes imposées par le gouvernement et l’horaire de travail d’Emily devenant de plus en plus chargé, ils ont décidé qu’il était temps de se séparer.







(Image: emilyatackofficial / Instagram)



Leur aventure a duré trois mois et une source a déclaré au Sun que les projets d’Emily, qui comprenaient également sa propre émission de comédie sur ITV2, étaient la principale raison de la séparation du couple.

La source a déclaré: «L’horaire de travail d’Emily a été chargé ces derniers temps et elle a dû vraiment se concentrer sur ce travail.

«Elle aimait vraiment Charlie, qui est évidemment très beau. et il y avait une bonne étincelle là-bas, mais c’est définitivement fini. «

Emily espère « la porte reste ouverte » pour une éventuelle reprise future de la relation, mais c’est tout simplement impossible pour le moment. «







(Image: Instagram)







(Image: charlieedwardz / Instagram)



Emily et Charlie se fréquenteraient depuis octobre de l’année dernière, quand ils ont été aperçus à l’aise lors d’une soirée à Londres.

Charlie serait parti en vacances à Dubaï avant que le troisième lock-out national ne l’empêche de partir.

C’est la deuxième fois qu’Emily subit un chagrin d’amour après avoir essayé des rendez-vous virtuels l’année dernière.

Elle a eu du mal à établir une connexion car elle a raté la rencontre physique d’un rendez-vous.

Emily a déclaré: «J’ai besoin des vibrations tactiles. Je dois avoir la connexion physique.

« J’ai parlé à quelques personnes agréables, mais les rencontres avec Zoom ne sont pas pour moi. »

