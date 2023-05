Emily Atack rend hommage au frère rarement vu George après le succès du RHS Chelsea Flower Show

EMILY Atack a révélé le succès du RHS Chelsea Flower Show de son jeune frère George.

George a aidé à planter un jardin comestible pour enfants avec Harry Holding Studio, et l’impressionnant patch a été nominé pour un RHS People’s Choice Award lors de l’événement annuel.

emilyatack/Instagram

Emily avec sa sœur Martha et son frère rarement vu George lors d’une soirée en famille l’année dernière[/caption]

Emily, 33 ans, a publié des photos de l’événement, dont une du jardin The School Food Matters montrant des fleurs violettes, orange et jaunes poussant autour d’un mur qui comportait des slogans sur le changement climatique par les enfants.

La star de la télévision a légendé la photo: « Un grand bravo à l’équipe @harryholdingstudio, y compris notre frère @georgeattack qui a travaillé si dur sur ce magnifique jardin. »

George, 30 ans, est également entré dans l’industrie du showbiz en tant que musicien et chercheur à la télévision.

L’année dernière, l’actrice d’Inbetweeners a partagé une photo rare sur Instagram de tous ses frères et sœurs lors d’une soirée.

Le trio est composé des enfants du compositeur de musique de film Keith Atack et de l’actrice Kate Robbins qui se sont mariés entre 1987 et 2008.

Cela survient alors qu’Emily a appelé les sociétés de médias sociaux à réprimer les commentaires classés X après avoir révélé qu’elle recevait du matériel pornographique d’hommes de la famille mariés – et même de grands-pères.

Son documentaire Emily Atack: Asking For it dans lequel elle confronte les hommes qui la harcèlent a été nominé pour un National Television Award.

La star, ardente militante contre le cyberflashing, a dû déménager quatre fois à la suite d’abus ciblés.

La star a admis qu’elle avait peur « d’être physiquement seule » après des années de commentaires et de menaces à caractère sexuel.

Elle raconte au magazine Radio Times : « Je suis parfois terrifiée. À la seconde où j’entends une secousse dans la nuit, je me dis ‘Oh, c’est ça. Je suis sur le point d’être violée et tuée ».

« J’ai peur d’être seul physiquement la plupart du temps. »

Emily a révélé que la peur avait été inculquée dans son enfance, lorsque des commentaires ont été faits sur ce qu’elle portait à l’école.

« Je me souviens d’enseignants disant que je ne devrais pas porter de jupe à l’école : ‘C’est demander le mauvais type d’attention' », a-t-elle poursuivi.

« Je pensais que je devais me changer. Toute ma vie, ça a toujours été des gens qui ont blâmé mon apparence pour que ces choses arrivent, ‘Tu te maquilles trop, tu portes une jupe courte’. »

Emily a également révélé qu’elle avait été forcée d’appeler la police l’année dernière après une série de menaces de viol en ligne.