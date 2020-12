Emily Atack a parlé de sa consommation d’alcool après le divorce de ses parents.

La star de Celebrity Juice, 30 ans, a expliqué comment elle avait lutté avec la séparation de ses parents et avait également été victime d’intimidation à l’école.

Emily est la fille de la comédienne Kate Robbins et de son ancien mari, le musicien Keith.

S’adressant au magazine Sunday Times, Emily a révélé: «Mon enfance idyllique s’est effondrée de façon dramatique lorsque maman et papa ont divorcé.

«Je n’ai pas parlé à papa pendant des mois et j’étais en colère contre eux deux.

«Je me suis éloigné de maman, j’ai commencé à traîner avec des gars et à fumer et à boire.

«J’ai arrêté d’écouter et j’ai fait ce que je voulais, et à 14 ans, je voyais ce garçon beaucoup plus âgé. C’est à ce moment-là que l’intimidation à l’école a commencé.







Cette relation amoureuse, dit-elle, l’a amenée à être victime d’intimidation pendant deux ans à l’école et à la fin, ses parents ont dû la sortir de l’école, Emily disant qu’elle «avait l’habitude de rentrer à la maison en larmes tous les soirs».

À un moment donné, elle a décrit comment les intimidateurs avaient collé son numéro dans son village.

Heureusement, la vie d’Emily a augmenté ces derniers temps.







Après son rôle très apprécié de Charlotte Hinchcliffe dans la série comique E4 The Inbetweeners, elle a continué à faire des apparitions dans les différentes émissions de l’animateur de Celebrity Juice Keith Lemon.

En 2018, elle est devenue l’une des préférées du public britannique après son apparition dans I’m A Celebrity Get Me Out Of Here !, provoquant diverses autres apparitions à la télévision.

Comme elle a succédé en tant que capitaine d’équipe sur Celebrity Juice cette année, elle a également obtenu sa propre série humoristique avec The Emily Atack Show.

Lors de son émission, elle a récemment levé le voile sur un épisode triste de sa vie amoureuse.







Emily a révélé un intérêt amoureux: «Après un peu de flirt et de textos, il annonce qu’il est marié, mais ça va parce que lui et sa femme ont une relation ouverte et qu’elle veut me rencontrer.

«Maintenant, pour certaines personnes, ce serait un drapeau rouge mais je suis comme un taureau – les drapeaux rouges me rendent fou.

« C’était très amusant … pendant un moment jusqu’à ce qu’ils commencent tous les deux à tomber amoureux de moi. »

Eh bien, nous avons tous été là, non?!

