Emily Atack montre ses sous-vêtements dans une robe en dentelle noire transparente avant une soirée bien arrosée

EMILY Atack avait l’air incroyable alors qu’elle se dirigeait vers une soirée arrosée dans une robe en dentelle transparente.

La femme de 32 ans a donné un aperçu de ses sous-vêtements noirs en dessous alors qu’elle posait avec un grand verre de vin.

Instagram

Emily Atack avait l’air incroyable dans une robe noire[/caption]

Instagram

La star a partagé des clichés avec son verre de vin[/caption]

Ces dernières semaines ont été chargées pour Emily, qui a récemment filmé le dernier Celebrity Juice de tous les temps.

Sa dernière émission – Trailblazers: A Rocky Mountain Road Trip – qui la voit voyager avec Ruby Wax et Mel B vient également d’être diffusée.

L’actrice – qui est devenue célèbre en tant que Charlotte Hinchcliffe dans la comédie E4 The Inbetweeners – a récemment expliqué comment le fait d’être dans I’m A Celebrity a changé sa vie.

Emily, qui a participé au concours ITV I’m A Celebrity en 2018, a partagé une photo sans maquillage de son passage dans l’émission.

Elle a dit à ses abonnés: “Le spectacle qui a changé ma vie et m’a rappelé qui est cette personne.”

Emily a terminé à la deuxième place, derrière la légende du football Harry Redknapp.

S’adressant à Jonathan Ross sur sa décision de faire l’émission, elle a déclaré: “Je pensais:” Pendant des années, les gens ont parlé de mon corps, de ma sexualité “.

“Ma carrière s’est beaucoup concentrée sur ce à quoi je ressemblais, alors j’ai pensé, quelle meilleure façon – quand la jungle est arrivée – de montrer ce que j’ai en tant que personnalité et ce que j’ai de plus à offrir.”

Depuis qu’elle a fait l’émission, elle a décroché de nombreux concerts à la télévision, y compris sa propre émission de sketchs dans The Emily Atack Show, et a sa propre collection avec New Look, dont elle partage fréquemment le meilleur en ligne.

Instagram

Emily a séduit plus tôt cette semaine dans un costume blanc[/caption]