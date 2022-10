Emily Atack montre de longues jambes en minirobe orange pendant la soirée avec Kimberly Wyatt

EMILY Atack a mis le feu à Londres en se rendant dans la ville pour célébrer le lancement de son tout nouveau contrat Soap and Glory.

Le comédien et présentateur de télévision a organisé une soirée exclusive à l’hôtel Haymarket de Londres pour célébrer le lancement d’une nouvelle collection de soins corporels avec Soap and Glory, intitulée avec effronterie Peach Please.

Inconnu, clair avec bureau photo

Emily était magnifique à son arrivée à l’événement[/caption]

Inconnu, clair avec bureau photo

L’équipe GB était sur place pour assurer le divertissement[/caption]

Conformément au thème de la soirée, Emily a posé dans une mini-stress orange vif à manches longues, rayonnante alors qu’elle accentuait ses jambes avec la superbe tenue.

Elle a été rejointe par une foule de membres de sa famille et d’amis lors de l’événement, dont Kimberly Wyatt des Pussycat Dolls, Chloe Burrows de Love Island et Rosie Fortescue de Made in Chelsea.

Pendant l’événement, l’équipe de natation synchronisée de l’équipe GB Olympics s’est produite dans la piscine, tandis que tout le monde a été invité à prendre soin de soi avec des retouches de maquillage et des sacs de cadeaux.

Kimberly a envoyé son soutien à Emily lors de l’événement, partageant des vidéos s’amusant avec la légende: “Comme c’est agréable de soutenir ma magnifique amie [Emily]en tant qu’ambassadeur de Soap and Glory.

Emily a été très occupée ces dernières semaines, célébrant le lancement de la dernière série de The Emily Atack Show, ainsi que le lancement de lignes collaboratives avec New Look et maintenant Soap and Glory.





Elle a également filmé une apparition dans la prochaine série de la comédie de Iain Stirling, Buffering.

Après la rupture de sa relation de sept mois avec l’ex-star de Big Brother, Liam McGough, elle a même réussi à flirter avec un membre de l’équipe du Sunday Brunch de Channel 4, lui demandant son numéro de téléphone.

Parlez de vivre la vie au maximum !

Rex

Rex