Emily Atack fond en larmes en apprenant la mort d’une famille « horriblement triste »

EMILY Atack a été attristée en apprenant les détails d’une tragédie familiale.

La star de la télévision populaire a été secouée lorsqu’elle a entendu les informations sur la BBC Qui pensez vous être?

Bbc

Emily a été laissée en larmes à la nouvelle[/caption] Bbc

Elle apparaît dans Who Do You Think You Are?[/caption]

Emily, 33 ans, a été informée d’un drame qui avait frappé ses ancêtres, dans des scènes qui seront diffusées cette semaine dans l’émission BBC One.

Dans l’émission, l’actrice a appris que son arrière-arrière-grand-père s’était suicidé après avoir été incapable de faire face à son lien avec un accident du travail trois ans auparavant.

Dans nouvelles qui a laissé Emily stupéfaite, on lui a dit qu’il avait le même âge qu’elle quand il est décédé.

Joseph Atack a été chargé de la sécurité des mineurs à la mine de charbon Nostell du sud du Yorkshire lorsqu’un terrible incident s’est produit.

En 1886, un homme de 36 ans homme a été tué sous la surveillance de Joseph lorsqu’une pièce de machinerie utilisée dans les mines l’a tiré sous le sol.

Jugé un «meurtre accidentel», il a été conclu que le mineur avait mis sa vie en danger en sautant sur la machinerie.

Cependant, cela a dévasté Joseph et il craignait d’être accusé d’homicide involontaire pour la mort.

Selon The Mirror, Joseph a sauté dans une rivière et s’est noyé trois ans plus tard.

Essuyant ses larmes, Emily a dit: « Oh, mon Dieu. C’est horriblement triste.

Il laisse derrière lui sa femme, également nommée Emily, ainsi que cinq enfants.

Commentant les circonstances, Emily a ajouté: « Si vous donniez un signal et que cela coûtait la vie à quelqu’un, vous ne vous remettriez jamais de quelque chose comme ça.

« Il n’a pas seulement perdu la tête rapidement – il y a de la tristesse et dépressionet l’anxiété, l’inquiétude et la panique.

« Ces sentiments se construisent et vous êtes pris au piège en eux. Il n’y avait pas d’aide à l’époque.

« J’ai eu des problèmes mentaux santé mais j’ai eu l’aide de thérapeutes et de médecins.

Emily plongera encore plus profondément dans son arbre généalogique cette semaine et découvrira qu’elle a une connexion passionnante sur toute la ligne.

Le Sun avait précédemment révélé qu’Emily découvrirait qu’elle avait des liens avec le club de football Wrexham, actuellement détenu par la star hollywoodienne Ryan Reynolds.

Getty

La favorite de la télévision s’est penchée sur son arbre généalogique[/caption]