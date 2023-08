Emily Atack fait la moue alors qu’elle va sans soutien-gorge et montre ses seins dans une robe noire plongeante

Aujourd’hui, EMILY Atack a rendu ses fans fous lorsqu’elle a partagé une photo d’elle-même en train de faire la moue, dans une robe noire plongeante.

Optant pour le sans soutien-gorge, la star sexy avait l’air incroyable dans son dernier selfie sexy.

Emily Atack a fait la moue pour la caméra dans une robe plongeante[/caption] Instagram

La superbe star est devenue sans soutien-gorge pour son dernier cliché coquin[/caption] Instagram

Emily est bien connue pour ses selfies sexy sur Instagram[/caption]

Emily, 33 ans, est connue pour régaler ses fans sur Instagram avec ses clichés coquins, et aujourd’hui n’était pas différente.

S’adressant à ses histoires, elle a partagé une superbe photo d’elle-même faisant la moue tout en portant une robe noire sexy.

Sur la photo, Emily avait l’air heureuse et détendue, alors qu’elle posait aux côtés d’un copain.

Vêtue de la même robe, sur la photo suivante, on la voit rayonnante devant la caméra alors qu’elle tendait la main pour un verre de vin.

Les cheveux blonds emblématiques d’Emily avaient été soufflés en vagues lâches et son maquillage était extra brillant.

Pendant ce temps, bien qu’elle soit l’une des stars de la télévision les plus chaudes du Royaume-Uni, l’actrice a récemment admis qu’elle se sentait parfois si seule qu’elle pleurait de dormir et manquait d’estime de soi dans les relations.

S’adressant au vodcast Soap & Glory Soaking Up Life, Emily a déclaré: « Les gens pensent que je porte le drapeau de toutes les femmes célibataires, mais je n’ai pas peur d’admettre qu’être seule est en fait misérable la plupart du temps. C’est assez difficile.

« Il y a des moments où je sors et je me sens confiant et sexy tout seul et je suis indépendant.

« Mais il y a des moments où je pleure pour m’endormir parce que c’est solitaire et affreux, et c’est bien de l’admettre, je pense. »

Emily est célibataire depuis sa séparation de l’ancien concurrent de Big Brother Liam McGough, 39 ans, l’année dernière.

Elle a déjà été liée à plusieurs hommes de haut niveau, dont Harry Styles, Jack Grealish, Strictly pro Giovanni Pernice, le comique Seann Walsh, le mannequin Jude Taylor et le responsable des médias sociaux Joe Caro.

Elle a également eu des relations à long terme avec le producteur de films Rob Jowers et le mannequin Jack Vacher.

Mais Emily révèle qu’elle a du mal à ne pas se perdre lorsqu’elle tombe amoureuse.

Elle a déclaré: « C’est là que j’en suis en ce moment – je suis trop romantique, ça ruine en fait ma vie.

« Là où je me trompe dans la vie, c’est que je suis connue pour être confiante, sexy et toutes ces choses, et c’est très bien.

« Et puis à la seconde où je suis amoureux, je suis absolument pathétique.

« Je passe d’être confiant à être comme, ‘Juste tout avoir’, et ce n’est pas sur eux, c’est tout sur moi.

« C’est un manque de soins personnels et d’amour-propre. J’ai des montagnes et des seaux de confiance mais pas d’estime de soi.

« C’est une chose horrible à admettre, mais c’est tout simplement vrai, et il y a quelque chose dans un amour romantique qui me vide de tout mon amour-propre, c’est juste le cas.

« J’ai tout mis dans cette personne et je ne suis qu’une petite épave ratatinée, remettant mon cœur sur un coussin moelleux royal et rouge. »

Emily est devenue une sensation du jour au lendemain et une affiche pour les adolescents à travers le pays lorsqu’elle a joué Charlotte « Big Jugs » Hinchcliffe dans The Inbetweeners de 2008 à 2010.

Puis, il y a cinq ans, elle est devenue un nom familier après un passage réussi sur I’m A Celebrity.