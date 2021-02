LE grand et le bien de la télévision s’associent à TK Maxx pour lancer une gamme de t-shirts sur le thème de Pixar pour le Red Nose Day 2021.

Ceux qui se joignent à la campagne pour aider à collecter des fonds pour les jeunes vulnérables au Royaume-Uni et dans le monde incluent Vick Hope, Jenna Coleman, Davina McCall et Emily Atack.

Les tops en édition limitée présentent des personnages emblématiques des films Disney et Pixar préférés de la nation, notamment Toy Story, Finding Nemo, The Incredibles and Monsters, Inc.

Cela survient alors que The Sun a révélé que le capitaine Tom Moore, le double amputé Billy Monger, a inspiré un trek de 140 miles pour Comic Relief.

Le héros décédé de 2020 a incité le pilote de course Billy à passer à l’action après une période difficile.

Billy relève son plus grand défi depuis l’accident de 2017 qui a conduit à l’amputation de ses jambes: marcher, faire du vélo et faire du kayak 140 miles pour Comic Relief.

Dans une discussion exclusive, Billy a déclaré: «Au moment où le capitaine Tom faisait ce qu’il faisait, je ne faisais rien et je n’avais pas la motivation.

«C’était difficile de ne pas pouvoir concourir comme je le fais habituellement.

«Tom a motivé toute une nation – et moi aussi – avec une tâche simple.

«Bien qu’il ne soit pas là maintenant, il a joué un rôle pour me mettre dans une situation où je pourrais tenter quelque chose comme ça.

