Emily Atack et Carol Vorderman sont les stars sur le tapis rouge des Pride of Britain Awards

EMILY Atack, Carol Vorderman et Helen Flanagan ont dirigé le faste célébrant les efforts héroïques des meilleurs de Grande-Bretagne lors des prix glamour de la fierté de la Grande-Bretagne.

L’événement annuel, marquant des actes vitaux d’héroïsme et de collecte de fonds caritatifs, attire toujours certains des meilleurs de la télé britannique alors qu’ils célèbrent les membres du public et leurs réalisations.

Helen Flanagan a été l’une des premières à arriver à l’événement et avait l’air incroyable dans une mini-robe noire et argentée éblouissante avec un look smoky-eye.

Molly-Mae avait l'air magnifique avec sa bosse de bébé dans une robe blanche

Helen Flanagan a été l'une des premières arrivées des événements

Holly Willoughby ressemblait à chaque centimètre carré d’une rose anglaise avec une robe de princesse inspirée et de couleur rose qui flottait au fur et à mesure qu’elle bougeait. La présentatrice de This Morning a gardé ses cheveux relevés en un chignon lâche.

Tous les yeux étaient rivés sur Molly-Mae Hague alors qu’elle arrivait à l’événement absolument rayonnante, berçant son bébé en pleine croissance alors qu’elle entame le septième mois de sa grossesse.

Brillante d’un grand sourire, Molly portait une robe blanche avec d’énormes manches qui ressemblaient presque à un nœud.

Le blanc est définitivement le look des stars britanniques enceintes, avec Lucy Fallon de Corrie et Jorgie Porter de Hollyoaks emboîtant le pas et paraissant tout aussi radieuses.

Shirley Ballas portait une tenue digne du jury de Strictly Come Dancing, dans une combinaison dorée scintillante dans laquelle elle rayonnait.

Il semble qu’elle ait lancé une tendance continue pour la soirée, les paillettes étant l’élément incontournable alors qu’ils célébraient les véritables stars secrètes du Royaume-Uni.

Zara McDermott de Love Island a lissé ses cheveux en arrière et portait une robe en bronze profond avec une fente à hauteur de cuisse pour montrer ses jambes tout aussi bronzées.

Dame Kelly Holmes a gardé les choses simples avec une robe noire sans manches.

Peter Andre est arrivé avec deux plus un – ses enfants aînés, Junior et Princess, qui avaient tous deux l’air aussi élégants et élégants que leur cher vieux père alors qu’ils le rejoignaient sur le tapis.

Ashley Banjo avait l’air chic dans un costume trois pièces bleu marine et noir, saluant la foule alors qu’il entrait.

Cela a été repris par Giovanni Pernice de Strictly, qui portait un costume bleu avec une cravate dorée et une pochette assortie.





Shirley Ballas était magnifique dans une combinaison dorée scintillante

Dame Helly rayonnait en arrivant à l'événement

Ashley Banjo était adaptée et démarrée pour l'événement