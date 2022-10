Emily Atack est magnifique alors qu’elle fait la moue sur le tournage d’un nouveau concert avec la star de Love Island après s’être séparée de son petit ami

EMILY Atack est de retour dans les affaires et secoue sa récente séparation en s’associant à la star de Love Island, Iain Stirling, pour un nouveau rôle.

L’actrice et comédienne a révélé qu’elle était sur le point de jouer un rôle invité dans la prochaine série de Stirling’s Buffering, qui est actuellement en tournage.

Emily a posé avec Iain Stirling entre les prises de la nouvelle série de Buffering[/caption]

L’actrice a taquiné son look cool du tournage de la série comique d’Iain[/caption]

Partageant des clichés du plateau, Emily avait l’air rayonnante alors qu’elle posait pour une série de selfies, dont un avec Iain où elle a frappé sa moue caractéristique à côté de la voix off souriante de Love Island.

La série est un conte semi-autobiographique créé par Iain, qui joue une version fictive de lui-même alors qu’il navigue dans les hauts et les bas de l’âge adulte – que ce soit l’amour, la vie ou le travail.

Emily n’est bien sûr pas étrangère au monde de la sitcom, après avoir joué un rôle décisif il y a 12 ans dans la sitcom pour adolescents bien-aimée, The Inbetweeners.

Bien que nous ne connaissions pas encore le rôle d’Emily, elle a été vue sur le plateau dans une tenue rose vif, couverte de fleurs imprimées, enveloppée du froid dans une veste en cuir marron foncé avec un col en fausse fourrure.

Ce n’est que la dernière corde à l’arc de la star occupée, étant donné qu’elle a également sa propre émission de croquis dans The Emily Atack Show, et a sa propre collection avec New Look, dont elle partage fréquemment le meilleur en ligne.

Mais il semble que compte tenu de l’intrigue de Buffering, elle s’intégrera parfaitement, d’autant plus qu’elle vient de mettre fin à une relation éclair de sept mois avec l’ancienne star de Big Brother, Liam McGough.

Le Sun a annoncé la nouvelle en exclusivité la semaine dernière, révélant qu’après une série de rendez-vous, qui sont devenus suffisamment sérieux pour qu’il rencontre sa famille, la star de Celebrity Juice et l’arboriculteur ont mis fin à leur relation.





Une source a révélé : “Emily et Liam sont amis depuis longtemps et ont été ensemble pendant sept mois, mais ont malheureusement décidé de se séparer.

“Ils ont gardé leur relation privée pendant un certain temps et ne sont devenues publiques que lorsque la nouvelle a éclaté qu’ils étaient ensemble.

“Malheureusement, ils ont décidé qu’ils étaient mieux en tant qu’amis et se sont séparés il y a quelques jours, mais tout est très amical.”

Emily a déjà connu une série de romances de haut niveau, étant également sortie avec Harry Styles, le rat d’amour Strictly Seann Walsh et le mannequin Charlie Edwards.

Emily s’est débarrassée de sa rupture avec son horaire de travail chargé.[/caption]