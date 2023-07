Emily Atack émue aux larmes au Wrexham FC alors que son histoire familiale est révélée

EMILY Atack a fondu en larmes de joie après avoir appris l’impact de son arrière-grand-père sur le football gallois.

Apparaissant sur la BBC Who Do You Think You Are? Emily a plongé dans l’histoire de sa famille, découvrant ses racines dans la scène et son lien familial surprenant avec le Pays de Galles.

Emily Atack a été émue aux larmes pour son arrière-grand-père Ted

L'émission spéciale d'une heure a plongé dans l'histoire de sa famille et son amour des arts et du sport

Emily a également appris un autre événement tragique qui est arrivé à un autre membre de la famille

Plus tôt dans l’épisode, Emily a découvert qu’elle avait des liens avec l’Irlande, mais c’est son lien avec le Pays de Galles qui l’a émue aux larmes.

Apprenant que son arrière-grand-père Ted Robbins était secrétaire du football du Wrexham FC, la star s’est rendue dans le nord du Pays de Galles pour en savoir plus.

En marchant sur le terrain de football, elle s’est immédiatement arrêtée pour prendre en compte la « connexion » avec son grand-père Mike [Ted’s son]qui a toujours parlé de Wrexham.

Elle a rencontré le professeur Martin Johnes pour en savoir plus et a commencé par: « Je ne peux pas vous dire à quel point c’est spécial. »

Martin a corrigé Emily et a déclaré: « La première chose est qu’il n’était pas le secrétaire du club de football de Wrexham, il était en fait la sécurité de la Football Association of Wales, et cela signifiait qu’il dirigeait essentiellement le football dans ce pays. »

Une Emily ravie ne pouvait pas tout à fait y croire alors qu’elle répliquait avec incrédulité: « Il était comme en charge de tout le football gallois! »

Après avoir appris comment Ted recherchait des joueurs et était connu pour sa gentillesse, son sourire s’est rapidement transformé en larmes lorsqu’elle a lu la nécrologie de Ted.

Elle a lu: «Le Pays de Galles perd Ted Robbins. Par son décès, la maison du football a perdu l’un de ses personnages les plus grands et les plus adorables, Ted Robbins était l’un des nobles de la nature.

Retenant ses larmes en lisant son impact positif sur le pays, elle a poursuivi : « Plus vous le connaissiez… [she paused to fight back the tears] plus ce sentiment était profond.

« Il était toujours le même, bluffant, chaleureux et accueillant avec sa grande carrure et son petit joyeux et son tempérament enviable. »

Elle a ajouté: « J’ai juste l’impression que tous les hommes de ma famille sont comme ça. »

« C’est de là que viennent toutes ces personnalités, et je ne le savais tout simplement pas! » elle a terminé.

Le professeur a souligné qu’il disait: « Le Pays de Galles perd Ted Robbins » auquel elle a répondu: « Cela me fait mieux comprendre maintenant, mon grand-père Mike était obsédé par regarder Wrexham, c’était tout pour lui, et je n’ai jamais su les vraies raisons pourquoi.

« Je suis si fier, incroyablement fier. »

Toujours dans l’épisode, elle a appris le décès tragique de son arrière-arrière-grand-père Joseph Atack.

