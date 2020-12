Emily Atack a rappelé comment elle courrait autour de la maison de Sir Paul McCartney «dans ma couche».

Le capitaine de l’équipe de 31 ans sur Celebrity Juice de Keith Lemon, a déclaré que Sir Paul était proche de sa grand-mère et qu’il était cousin germain, il était toujours à des événements familiaux quand Emily grandissait.

Ancien Je suis une célébrité … Sortez-moi d’ici! La favorite Emily a parlé de son lien avec le légendaire Beatle lors du spectacle de Noël du Jonathan Ross Show, où elle a été rejointe par l’animateur de The Chase, Bradley Walsh, entre autres.

Emily a déclaré à l’animatrice de l’émission-débat âgée de 60 ans: « C’est le cousin germain de ma grand-mère. Pour moi, c’est un troisième cousin ou quelque chose comme ça.

«Je suis à peu près sûr qu’il ne se vante pas d’être mon cousin.







(Image: Brian J Ritchie / Hotsauce / REX / Shutterstock)



Elle a poursuivi: « Il était très proche de ma grand-mère. Il était présent dans mon enfance. C’est un père de famille, il est merveilleux. Je me souviens avoir couru dans ma couche dans sa maison. »

Emily a également dit à Jonathan que participer à son émission était un rêve d’enfance devenu réalité, car elle avait « joué » à être interviewé par lui quand elle était enfant.

Emily a déclaré: «C’est comme le meilleur moment de ma vie. Quand j’étais enfant, je disais à ma mère: ‘Pouvons-nous jouer Jonathan Ross maintenant?’ «







(Image: Redferns)



Elle a poursuivi: «Je montais, mettais ses talons, mettais une cape, descendais et je descendais et ma mère et mon père m’interviewaient comme si j’étais sur Jonathan Ross.

« Ils étaient comme, tu ne peux pas jouer au Monopoly comme un enfant normal? J’avais environ 5 ou 6 ans. »

Emily a ajouté: « Ils disaient: ‘Qu’as-tu fait aujourd’hui?’ Je dirais: « J’ai été dans les sables, je faisais juste des baisers avec les garçons. » Je ne pense pas que ce sera très différent pour être honnête.

* Le Jonathan Ross Christmas Show sera diffusé le jeudi 24 décembre à 22h sur ITV.

