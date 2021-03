Emily Atack a déclaré qu’elle entretenait une relation «délicate» avec les médias sociaux, bien qu’elle ait laissé la jungle australienne «libre» de ses insécurités.

L’actrice d’Inbetweeners, 31 ans, et star de Celebrity Juice d’ITV2, a déclaré qu’elle se sentait libérée par son sort de 2018 dans I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here!.

Emily a dit qu’elle avait été « critiquée » dans le passé à cause de son poids et que « porter un bikini dans la jungle était une perspective décourageante ».

Elle a ajouté: « Mais l’expérience m’a forcé à reconstruire ma relation avec mon corps; parce qu’il n’y avait nulle part où me cacher, j’ai dû accepter ces insécurités et je suis revenue d’Australie en me sentant libre. »







(Image: UKTV)



Emily a continué à mener une vie plus saine et cela a porté ses fruits.

Elle a poursuivi: « Manger moins au cours de la dernière année, j’ai perdu une pierre par inadvertance – mais ma confiance ne dépend pas d’un nombre sur la balance. »

S’adressant à Women’s Health UK, Emily a déclaré qu’elle avait toujours des problèmes avec les médias sociaux et que les plates-formes pouvaient être une « épée à double tranchant ».

Elle a dit que malgré cela, les médias sociaux sont une partie importante de son travail.







(Image: PA)



Emily a déclaré: «Ma relation avec les médias sociaux est toujours délicate.

«Le monde en ligne est une épée à double tranchant. Mes DM devraient être un espace sûr, mais chacun a le droit de dire ce qu’il aime.

« Les réseaux sociaux représentent une part importante de mon travail et j’adore tendre la main aux fans et obtenir autant de soutien – j’ai parfaitement le droit à cette relation. »





Des querelles secrètes et des scandales sexy aux plus grands titres du showbiz – nous servons une dose quotidienne de potins. Découvrez toutes vos célébrités préférées grâce à notre newsletter quotidienne livrée directement dans votre boîte de réception gratuitement. Vous pouvez vous inscrire ici.

Elle a ajouté qu’elle était « nerveuse » à l’idée d’apparaître sur I’m A Celebrity sans aucun maquillage.

« Mais cela s’est avéré être une excellente occasion pour moi de ne pas me soucier de ce à quoi je ressemblais », a-t-elle déclaré.

« Les gens qui regardaient ont pu voir sous la fausse armure bronzée et c’était tellement réconfortant quand j’ai réalisé qu’ils acceptaient cette version de moi – des taches de rousseur, des cheveux en désordre et tout. »

* Lire l’interview complète d’Emily Atack dans le numéro d’avril de Women’s Health UK, en vente à partir de mercredi.

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à [email protected] ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.