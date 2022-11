Emily Atack déborde presque de sa mini-robe noire alors qu’elle quitte les Glamour Awards

EMILY Atack a été vue en train d’arracher sa robe alors qu’elle quittait les Glamour Awards hier soir.

Le joueur de 32 ans avait l’air incroyable dans le petit numéro noir, mais risquait un dysfonctionnement de sa garde-robe en glissant.

Emily Atack semblait remonter sa robe en quittant les Glamour Awards[/caption]

La star portait une robe noire décolletée[/caption]

Emily a associé la superbe robe avec des talons hauts et un sac à main en argent.

L’actrice – qui est devenue célèbre en tant que Charlotte Hinchcliffe dans la comédie E4 The Inbetweeners – a récemment expliqué comment le fait d’être dans I’m A Celebrity a changé sa vie.

Emily, qui a participé au concours ITV I’m A Celebrity en 2018, a partagé une photo sans maquillage de son passage dans l’émission.

Elle a dit à ses followers: “Le spectacle qui a changé ma vie et m’a rappelé qui est cette personne.”

Emily a terminé à la deuxième place, derrière la légende du football Harry Redknapp.

S’adressant à Jonathan Ross sur sa décision de faire l’émission, elle a déclaré: “Je pensais:” Pendant des années, les gens ont parlé de mon corps, de ma sexualité “.

“Ma carrière s’est beaucoup concentrée sur ce à quoi je ressemblais, alors j’ai pensé, quelle meilleure façon – quand la jungle est arrivée – de montrer ce que j’ai en tant que personnalité et ce que j’ai de plus à offrir.”

Depuis qu’elle a fait l’émission, elle a décroché de nombreux concerts à la télévision, y compris sa propre émission de sketchs dans The Emily Atack Show, et a sa propre collection avec New Look, dont elle partage fréquemment le meilleur en ligne.

Emily avait l’air d’avoir passé une bonne nuit[/caption]

Emily avait l’air magnifique lors de l’événement[/caption]

Elle portait une paire de talons hauts et une robe argentée[/caption]