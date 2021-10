Emily Atack admet « Je suis trollée sur mon poids tous les jours » – et dit qu’il n’y a « aucun moyen de faire face aux intimidateurs »

EMILY Atack est sur une lancée et ne laissera pas les trolls des réseaux sociaux la ralentir.

« J’ai une peau épaisse et elle ne fait que s’épaissir. Je deviens de plus en plus dure au fil des années », a-t-elle déclaré à The Sun’s TV Mag.

Emily Atack a parlé des vils trolls qui ont commenté son poids[/caption]

Le finaliste de I’m A Celebrity revient sur ITV2 avec une nouvelle série de The Emily Atack Show, et admet que les commentaires négatifs en ligne peuvent faire mal.

« Je ne pense pas qu’il y ait un moyen pour vous de gérer cela », songe-t-elle. « Ça me bouleverse mais pas pour longtemps, je parlerai d’autre chose cinq minutes plus tard.

« Si quelqu’un commente quelque chose sur les réseaux sociaux qui me bouleverse, parle de mon poids, je dis : ‘C’est bouleversant’, puis je passe à autre chose.' »

La star terre-à-terre est ravie d’être de retour avec son spectacle, qui est un mélange de croquis et de stand up.

« Je ne peux pas croire que je dois avoir un autre coup de couteau », rayonne-t-elle. « Même si c’est du knacking, c’est le meilleur type de knacking.

« C’est un peu comme ce sentiment quand tu vas à la gym et après

tes jambes font vraiment mal mais c’est une bonne douleur.

« Je pense que j’ai porté environ 40 perruques différentes ! C’est agréable de se réveiller tous les jours en sachant que je fais mon propre spectacle, c’est le rêve.





Emily fera plus de place sur les impressions des favoris des fans, notamment Holly Willoughby, Gemma Collins et Stacey Solomon.

Elle ajoute également des visages plus familiers à son répertoire, dont Davina McCall, Lorraine Kelly et Anna Richardson.

Emily, 31 ans, est également fière d’attirer un nouveau public à ses spectacles de stand up live.

« Ce sont principalement des filles qui n’ont jamais vu de comédie auparavant, qui ont toujours pensé qu’elles n’étaient pas assez intelligentes pour la comédie ou qui pensaient que la comédie était pour les gens qui connaissent la politique et sont assez livresque ou autre », dit-elle.

«Je voulais créer une comédie pour le genre de filles qui regardent Love Island et aiment le faux bronzage et les faux cils parce que c’est la fille que je suis.

« Les filles comme ça méritent aussi la comédie et il y a tellement de choses à couvrir sur ces sujets, croyez-moi! »

Emily a récemment montré sa superbe silhouette en vacances à Marbella[/caption]

Elle a déclaré à The Sun’s TV Mag qu’elle devenait « plus dure au fil des années »[/caption]





