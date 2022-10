Emily Atack admet avoir traversé une “période difficile” après sa rupture

EMILY Atack a révélé qu’elle avait eu du mal ces derniers temps après sa rupture brutale.

L’actrice et comédienne de 32 ans, qui a rompu avec l’ancienne star de télé-réalité et arboriculteur Liam McGough la semaine dernière, a admis qu’elle avait été confrontée à des “luttes”.

La star d’Inbetweeners a déclaré qu’elle s’était tournée vers la poésie pendant ses mauvais jours, notamment The Orange de Wendy Cope, qui se termine par la phrase: “Je t’aime. Je suis content d’exister.

Réfléchissant à certains de ses souvenirs heureux récemment, Emily a partagé une série de photos, y compris elle prenant un café, prenant un selfie impromptu, serrant un cheval dans ses bras et une douce photo de son chien allongé sur son lit.

Elle a écrit: “Les choses ont été difficiles ces derniers temps. À plus d’un titre, pour tant de personnes.

“Une chose pour laquelle j’ai trouvé un grand amour est la poésie, et face à mes propres luttes personnelles, je me tourne vers elles, et je me suis souvenu de ce poème aujourd’hui.

“L’un de mes favoris absolus – The Orange de Wendy Cope. Cela me rappelle d’apprécier les petits moments de joie quand ils se présentent à moi.

“Une journée peut être composée de quelques-uns, ou juste d’un ou deux. Essayez de les surveiller, ne les manquez pas.

Le message d’Emily intervient après que l’actrice a mis fin à sa romance éclair de sept mois.

Une source a révélé : “Emily et Liam sont amis depuis longtemps et ont été ensemble pendant sept mois, mais ont malheureusement décidé de se séparer.





«Ils ont gardé leur relation privée pendant un certain temps et ne sont devenues publiques que lorsque la nouvelle a éclaté qu’ils étaient ensemble.

“Malheureusement, ils ont décidé qu’ils étaient mieux en tant qu’amis et se sont séparés il y a quelques jours, mais tout est très amical.”

Le Sun a contacté un représentant d’Emily pour un commentaire.

Emily et Liam ont eu une série de rendez-vous amoureux au cours de l’été et les choses étaient suffisamment sérieuses pour qu’il rencontre sa famille.

En août, il est allé voir sa mère comédienne Kate Robbins jouer un concert debout au Crazy Coqs à Londres.

Emily est allée sur Instagram quelques jours après le rendez-vous public avec Liam, qui a joué dans Big Brother 8 en 2007 avant de tourner le dos à la célébrité.

Liam était également présente au repas d’anniversaire de sa sœur Martha plus tard le même mois, posant pour des clichés avec son frère George.

Emily a connu une série de romances très médiatisées dans le passé, étant sortie avec Harry Styles, le rat d’amour Strictly Seann Walsh et le mannequin Charlie Edwards.

Le Sun a également révélé qu’Emily avait partagé une série de rendez-vous secrets avec le footballeur Jack Grealish en novembre dernier.

