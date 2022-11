Emily Atack a l’air totalement différente dans le cliché de retour I’m A Celeb et dit que l’émission “a changé sa vie”

EMILY Atack a été aperçue totalement différente dans un cliché de son passage dans I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here.

L’actrice – qui est devenue célèbre en tant que Charlotte Hinchcliffe dans la comédie E4 The Inbetweeners – a repris ses histoires Instagram avec la vieille photo.

Instagram

Emily avait l’air différente dans le cliché de retour[/caption]

Caractéristiques de Rex

Emily, 32 ans, qui a participé au concours ITV I’m A Celebrity en 2018, a partagé une photo sans maquillage de son passage dans l’émission.

La star de la télévision avait l’air très différente dans le cliché, qui la montrait avec ses longs cheveux blonds tirés en arrière sur son visage.

Vêtue d’un débardeur bleu et du short de camp rouge signature, Emily a noué une veste de pluie autour de sa taille tout en offrant un sourire frais.

Elle a légendé la photo, qu’elle a publiée sur ses histoires Instagram dimanche: “Excitée pour la nouvelle série de I’m A Celeb.”

Jaillissant sur le spectacle, Emily a ajouté sur le post: “Le spectacle qui a changé ma vie et m’a rappelé qui est cette personne.”

Emily a participé à I’m A Celebrity en 2018 – où elle a terminé à la deuxième place, derrière la légende du football Harry Redknapp.

S’adressant à Jonathan Ross sur sa décision de faire l’émission, elle a déclaré: “Je pensais:” Pendant des années, les gens ont parlé de mon corps, de ma sexualité “.

“Ma carrière s’est beaucoup concentrée sur ce à quoi je ressemblais, alors j’ai pensé, quelle meilleure façon – quand la jungle est arrivée – de montrer ce que j’ai en tant que personnalité et ce que j’ai de plus à offrir.”





Depuis, elle est devenue l’une des présentatrices de I’m A Celebrity Extra Camp avec Joel Dommett et Adam Thomas.

Cela vient après qu’Emily ait récemment montré ses courbes sensationnelles dans une mini-robe rose vif frappante lors de son émission ITV2.

Elle a récemment célébré un nouveau rôle à la télévision avec Iain Stirling de Love Island.

L’actrice et comédienne a révélé qu’elle était sur le point de jouer un rôle invité dans la prochaine série de Stirling’s Buffering, qui est actuellement en tournage.

La série est un conte semi-autobiographique créé par Iain, qui joue une version fictive de lui-même alors qu’il navigue dans les hauts et les bas de l’âge adulte – que ce soit l’amour, la vie ou le travail.

Emily n’est bien sûr pas étrangère au monde de la sitcom, après avoir joué un rôle décisif il y a 12 ans dans la sitcom pour adolescents bien-aimée, The Inbetweeners.

Bien que nous ne connaissions pas encore le rôle d’Emily, elle a été vue sur le plateau dans une tenue rose vif, couverte de fleurs imprimées, enveloppée du froid dans une veste en cuir marron foncé avec un col en fausse fourrure.

Ce n’est que la dernière corde à l’arc de la star occupée, étant donné qu’elle a également sa propre émission de croquis dans The Emily Atack Show, et a sa propre collection avec New Look, dont elle partage fréquemment le meilleur en ligne.