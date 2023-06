Emily Atack a l’air incroyable alors qu’elle se dirige vers un déjeuner avec un copain dans son bikini à Ibiza

EMILY Atack a été vue magnifique alors qu’elle se dirigeait vers un déjeuner avec un ami en bikini.

La magnifique star de 33 ans est actuellement en vacances à Ibiza et elle s’est déshabillée dans un magnifique bikini orange alors qu’elle prenait le soleil.

La Méga Agence

Emily Atack avait l’air incroyable alors qu’elle sortait à Ibiza en bikini[/caption] La Méga Agence

La star a été photographiée en maillot de bain orange tout en profitant du soleil[/caption] La Méga Agence

L’actrice Emily est actuellement en vacances à Ibiza[/caption] La Méga Agence

Emily et son amie Molly se sont dirigées vers le déjeuner à El Chiringuito Cala Gracioneta, où elle a été vue en train de déguster une paella et un verre de vin[/caption]

L’actrice d’Inbetweeners Emily a été vue en train de se promener avec un sac de plage et un long châle bleu sur elle alors qu’elle sortait par temps chaud.

La star a mis ses courbes en valeur dans les maillots de bain, tout en portant ses serrures blondes et ses nuances sportives.

Emily a associé son look à des sandales chics et avait l’air plus heureuse que jamais en marchant à côté d’un copain.

Elle a recouvert son bas de bikini d’un châle coloré avec des cœurs et a repoussé ses cheveux en marchant.

Emily et son amie Molly se sont dirigées vers le déjeuner à El Chiringuito Cala Gracioneta, où elle a été vue en train de déguster une paella et un verre de vin.

Emily et son amie proche Molly ont dîné avec une vue imprenable, et cela a tellement impressionné la première qu’elle a plaisanté en disant qu’elle pourrait donner son nom à son futur bébé.

Elle a écrit sur Instagram: « Pourrait appeler mon premier enfant Paella. »

La star de I’m A Celeb a vécu sa meilleure vie sur l’île blanche ces derniers jours.

Au cours du week-end, elle a arboré un bikini effronté à imprimé léopard tout en profitant du soleil.

Emily a veillé à ce que son look de vacances soit au rendez-vous avec ses cheveux blonds coiffés en un brushing rebondissant.

La comédienne de stand-up a posté le cliché sexy sur ses histoires Instagram peu de temps après avoir fait la fête avec Calvin Harris, 39 ans, lors de son dernier concert.

Elle a été vue en train de danser dans une robe argentée scintillante alors qu’elle n’avait pas de soutien-gorge pour le concert du DJ d’été à Ibiza, au club légendaire d’Ushuaia.

Emily est sur l’île pour tourner la dernière campagne de sa collaboration avec la marque New Look.

Méga

Emily a associé son look à des sandales chics et avait l’air plus heureuse que jamais alors qu’elle marchait à côté d’un copain[/caption] La Méga Agence