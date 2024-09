« Emily à Paris » est morte : vive Emily à Rome

La première moitié de Emily à ParisLa quatrième saison de se termine avec une surprise : il s’avère qu’Emily Cooper sera ne plus être à Paris. Au lieu de cela, elle ira à Rome : sa patronne, Sylvie (jouée par Philippine Leroy-Beaulieu), a besoin d’Emily pour ouvrir le nouveau bureau italien de son agence de marketing.

Ce n’est pas une démarche logique : Emily ne parle pas italien, contrairement à deux de ses collègues. Et puis, n’y aurait-il pas des problèmes de visa ? Mais pour le spectateur, cela finit par avoir tout son sens. Il y a un mec sexy là-bas.

Son nom est Marcello, ce que j’ai dû rechercher sur Google. (À l’exception de celui d’Emily, j’oublie la plupart des noms des personnages du Emily à Paris univers, préférant les appeler « chauds » et leur travail. Quelques exemples : chef sexy, mec financier sexy, En plus d’être sexy, il est aussi riche. Il est l’héritier présomptif d’une entreprise de cachemire de type Loro Piana, joue au polo et skie à Megève. Et en plus d’être sexy et riche, il est aussi disponible émotionnellement. Il invite Emily à rencontrer sa famille (ils se sont embrassés, genre, deux fois) et à laisser son téléphone à la maison. En bref : j’adore Marcello.

Et il s’avère que c’est également le cas sur Internet. Après la diffusion de son arc de personnage ce week-end, les réseaux sociaux ont été inondés de messages pro-Marcello. La plupart d’entre eux sont trop colorés pour être cités ici, mais je vais citer l’exemple suivant. Lorsque Netflix a posté un TikTok annonçant que la série avait été renouvelée pour une cinquième saison – « Il n’y a pas d’endroit comme Rome ! », s’exclame Lily Collins, la star de la série, en sirotant une Emily à Paris– une tasse à expresso de marque avec le numéro 5 sur le dessous – le commentaire le plus populaire était le suivant : « Tu ferais mieux de rester là, ma fille. »