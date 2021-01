J. Comtesse / Getty Images

Mais même quand Ashley n’est pas enveloppée dans le monde de Emily à Paris, elle est, eh bien, tout comme Emily – la passionnée des médias sociaux. Parce que récemment, Ashley s’est concentrée sur la connexion avec ses fans et ses abonnés sur TikTok.

Un exemple concret? Ashley, avec Tituss Burgess, Andrew Barth Feldman et de nombreux autres artistes, a lancé la nouvelle année avec Ratatouille: la comédie musicale TikTok. Les artistes se sont réunis pour une comédie musicale préenregistrée, dans laquelle ils ont chanté la cuisine parisienne et souligné le rêve de toute une vie de rat de devenir chef. C’était un clin d’œil au film Pixar de 2007.

Faire partie de ce projet était spécial pour Ashley, qui a rappelé les réactions positives qu’elle avait reçues en ligne lorsqu’elle a annoncé pour la première fois son implication.

« Je l’ai posté sur mon Instagram, [and] tant de gens étaient dans les commentaires: «Nous avons fait cette chose». C’est une comédie musicale du peuple », a-t-elle partagé.« C’était un vrai mouvement … Ce que vous voyez, c’est tout cet acte de foi que nous prenons ensemble parce que nous l’avons tous fait avec COVID [happening], nous avons tous fait cela virtuellement. Même si nous sommes toujours séparés et que nous n’avons pas pu répéter ensemble ou quoi que ce soit, il y a un cœur collectif et c’est toujours comme ça avec Disney. «