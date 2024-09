Émilise Lessard-Therrien ennuyée par un « souci de santé »

La co-porte-parole de Québec solidaire (QS) Émilise Lessard-Therrien fait une pause de la vie publique pour des raisons de santé. Bien que ce ne soit « rien de grave », indique-t-elle, la date de son retour en poste n’est pas connue.

Dans un message sur Facebook publié à la fin du mois de mars, Mme Lessard-Therrien explique que son élan a été freiné.

Un petit souci de santé qui doit me mettre sur le rond arrière pour quelque temps, écrit-elle. Rien de grave, mais je serai un peu moins visible.

Le caucus veillera au grain en attendant assure-t-elle.

Élu co-porte-parole de QS En novembre dernier, elle faisait régulièrement l’aller-retour entre Québec et l’Abitibi-Témiscamingue, où elle a été députée de 2018 à 2022.

Le parti n’a pas souhaité préciser la nature de ses ennuis de santé pour des raisons de confidentialité. Il n’est pas possible non plus de savoir à quel moment elle sera de retour en fonction, nous dit-on.

Manon Massé au repos elle aussi

Comme celle qui lui a réussi, Manon Massé sera en convalescence pour les prochaines semaines.

Elle a récemment subi une troisième opération au cœur, après avoir reçu un diagnostic d’arythmie à l’été 2023.

Après la première opération, j'ai pratiquement enfourché mon vélo à ma sortie de l'hôpital pour revenir au bureau, at-elle écrit sur les réseaux sociaux. Puis, à la suite de la seconde opération, j'ai rapidement repris le travail en mode « retour progressif » à 4 jours par semaine. Cette fois-ci, j'écoute mon cœur, parce que j'ai envie de continuer à vous écouter, représenter et accompagner.

Québec solidaire assure que ces absences ne perturbent pas ses activités.

Les députés du caucus, qui ont entrepris une tournée des régions à l’automne 2023, doivent continuer de parcourir la province jusqu’à la fin d’avril. Un bilan de l’exercice doit être présenté au conseil national du parti, en mai, à Jonquière, au Saguenay–Lac-Saint-Jean.