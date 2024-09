Émilise Lessard-Therrien démissionne de son poste de co-porte-parole de Québec solidaire

La co-porte-parole féminine de Québec solidaire (QS), Émilise Lessard-Therrien, jette l’éponge. Elle a annoncé lundi qu’elle démissionnait de son poste, quelques mois à peine après avoir été élue par les militants.

Dans un long message publié sur sa page Facebook, Mme Lessard-Therrien écrit que quatre mois à peine [auront] suffire à [l]’épuiser . Elle avait par ailleurs annoncé il y a quelques semaines qu’elle prenait un pas de recul de ses fonctions, pour un « souci de santé » alors non divulgué. Rien de grave avait-elle alors écrit sur les réseaux sociaux pour rassurer les militants.

Ou, elle confirme désormais que cet arrêt de travail était dû à l’épuisement, nourri par des dissensions profondes au sein du parti politique.

La solidaire écrit dans son message que son ambition de cultiver de la sensibilité, du cœur, de l’écoute, de l’authenticité et de la franchise en politique a été mise à mal ces derniers temps par les compromis habituels, les calculs d’image et les indicateurs de votes .

Gabriel Nadeau-Dubois et son entourage montrés du doigt

Elle regarde surtout du doigt une petite équipe de professionnel.le.s tissée serrée autour du porte-parole masculin Gabriel Nadeau-Dubois. Différentes visions se sont entrechoquées écrit-elle, des visions difficilement compatibles .

Et puis, au travers de ça, je me suis fait gronder ou culpabiliser pour des prises de paroles sincères, pour avoir donné des opinions ou suivi mon intuition. On m’a invalidée quand j’ai nommé des besoins. Une citation de Émilise Lessard-Therrien, ex-co-porte-parole de Québec solidaire

Ce n’est pas la première fois que le leadership de Gabriel Nadeau-Dubois est contesté. Une autre ancienne députée, Catherine Dorion, a fait paraître un livre l’an dernier dans lequel elle décrit longuement l’influence, selon elle, du porte-parole masculin de Québec solidaire.

Dans son message qui prend des allures de récit, Émilise Lessard-Therrien raconte avoir passé les dernières semaines dans la forêt à faire les sucres .

: je vais avoir besoin de temps, beaucoup plus de temps que je pensais pour retrouver la fougue de nourrir nos luttes avec tout le cœur dont je me sais capable », »text »: »Un constat a commencé à émerger: je vais avoir besoin de temps, beaucoup plus de temps que je pensais pour retrouver la fougue de nourrir nos luttes avec tout le cœur dont je me sais capable »}} »>Un constat a commencé à émerger : je vais avoir besoin de temps, beaucoup plus de temps que je pensais pour retrouver la fougue de nourrir nos luttes avec tout le cœur dont je me sais capable ajoute-t-elle.

Élue députée solidaire dans la circonscription de Rouyn-Noranda–Témiscamingue de 2018 à 2022, Mme Lessard-Therrien a finalement été défaite par le candidat caquiste au plus récent scrutin provincial. Elle était cependant restée active comme militante.

L’année dernière, elle a brigué le poste de co-porte-parole féminine du parti après le départ de Manon Massé. Elle a finalement eu le dessus sur sa collègue Ruba Ghazal au terme d’un vote extrêmement serré, l’ancienne députée récoltant juste un peu plus de 50 % du vote des militants.

Émilise Lessard-Therrien avait mis de l’avant le besoin pour QS d’élargir sa base dans les régions.

Ouvrir en mode plein écran Gabriel Nadeau-Dubois et Émilise Lessard-Therrien, lors de la victoire de cette dernière comme co-porte-parole féminine de Québec solidaire. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada / Alexandre Duval

Gabriel Nadeau-Dubois réagit

Dans une publication sur X, M. Nadeau-Dubois a salué le travail de son ancienne collègue, une femme selon lui « courageuse et inspirante ». Le co-porte-parole s’est toutefois gardé d’évoquer toute tension ou quelque désaccord au sein de son parti.

Je respecte bien sûr son choix, mais je ne vous cacherai pas qu’il m’attriste beaucoup. Après l’avoir côtoyée pendant quatre ans comme députée solidaire, j’étais vraiment content de l’avoir retrouvée comme porte-parole. […] J’aurais aimé continuer à porter la parole avec elle. Une citation de Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire

Par voie de communiqué, la présidente de Québec solidaire, Roxane Milot, a dit pour sa part avoir elle aussi pris connaissance de la décision de Mme Lessard-Therrien avec beaucoup de tristesse .

Selon la présidente, accueillir une nouvelle porte-parole extraparlementaire était tout un défi et QS était, jusqu’à l’arrêt de travail de Mme Lessard-Therrien, en période de transition .