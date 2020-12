Et il cuisine aussi.

Le 18 décembre Katie Holmes‘petit ami du chef Emilio Vitolo a écrit un doux message d’anniversaire au Dawson’s Creek alun sur Instagram en l’honneur de son 42e anniversaire. Dans la légende d’une photo en noir et blanc candide du couple regardant tout sourire, Emilio a écrit: « La personne la plus incroyable, la plus gentille et la plus belle. Chaque fois que je vois ton visage, cela me fait sourire. Joyeux anniversaire !!! Je t’aime! ! «

Katie a inclus la publication d’Emilio dans son histoire Instagram, qui comprenait également des hommages d’amis comme Zac Posen et José Parla.

C’est le plus public que Katie et Emilio, 33 ans, le propriétaire du hotspot des célébrités de New York, Emilio’s Balloto, parlent de leur histoire d’amour depuis que les deux ont été vus ensemble en septembre. Cependant, Emilio a déjà partagé son amour pour Katie sur les réseaux sociaux. En novembre, il a posté sa couverture de Vogue Australie sur son histoire Instagram avec la légende «Yazzz baby».

Katie a également soutenu son partenaire sur les réseaux sociaux, commentant avec des émojis étoiles sous une peinture qu’il a partagée Instagram en octobre.