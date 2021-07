Emilio Flores Marquez, 112 ans, originaire de Porto Rico, est l’homme le plus âgé du monde

Emilio Flores Marquez de Porto Rico est devenu le plus vieil homme vivant du monde à l’âge de 112 ans et 326 jours, a annoncé mercredi le Guinness World Records. Marquez, qui est né en Caroline, à l’est de la capitale portoricaine de San Juan en 1908, a été reconnu par Guinness et a reçu un certificat à son domicile à quelques miles (kilomètres) de son lieu de naissance. Interrogé sur sa longévité, Marquez – connu sous le nom de « Don Milo » pour ses amis – a déclaré que le secret de ses années avancées résidait dans la compassion.

« Mon père m’a élevé avec amour et m’a appris à aimer tout le monde. Il m’a toujours dit, ainsi qu’à mes frères et sœurs, de faire le bien, de tout partager avec les autres. De plus, le Christ vit en moi », a déclaré Guinness en citant ses propos.

Deuxième enfant aîné de 11 frères et sœurs et fils aîné de ses parents, Marquez travaillait dans la ferme de canne à sucre familiale et n’a reçu que trois ans d’études formelles.

Son épouse de 75 ans Andrea Prez De Flores, avec qui il a eu quatre enfants, est décédée en 2010.

L’ancien homme vivant le plus âgé a été reconnu par le Guinness World Records comme le Roumain Dumitru Comnescu, décédé le 27 juin 2020 à l’âge de 111 ans et 219 jours.

Après la mort de Comnescu, l’autorité record a reçu la preuve que Marquez était né trois mois plus tôt que le précédent détenteur du record.

« C’est toujours un honneur de célébrer ces êtres humains remarquables, et cette année, nous avons traité les candidatures non pas d’un, mais de deux candidats au titre du plus vieil homme vivant », a déclaré Craig Glenday, rédacteur en chef de Guinness World Records.

