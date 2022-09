Emilio Estefan parle des défis de la représentation latino dans les médias

Producteur de musique légendaire Emilio Estefan pesé avec son point de vue sur la façon de renforcer la représentation latino-américaine dans le showbiz. Les Latinos, a-t-il dit, devraient être fidèles à leur identité.

“Je suis fier de ne pas avoir à changer mon nom de famille, je n’ai pas eu à changer mon son parce que les gens l’aimaient”, a-t-il déclaré. “Nous apportons quelque chose d’un peu différent et c’est ce qui fait l’Amérique.”

Le cubano-américain Estefan, marié à la chanteuse superstar Gloria Estefan, a enduré l’une des rares figures clés du show business américain. Il a remporté 19 Grammys et le président Barack Obama a décerné à Gloria et Emilio Estefan la Médaille présidentielle de la liberté en 2015.

Alors que les dépenses latino-américaines sont un moteur de l’économie américaine, la représentation dans les médias fait toujours défaut, selon un nouveau rapport par le Collaboration des donateurs latinos.

En 2022, seuls 3,1% des acteurs principaux des émissions de télévision sont des Latinos, et le pourcentage de représentation dans les films n’est pas meilleur. Pourtant, au box-office, les clients hispaniques ont acheté 29% ou 2,9 milliards de dollars de tous les billets au box-office vendus en 2019, avant que la pandémie de Covid ne ferme les cinémas.

Le rapport a également révélé que non seulement il y a un manque de représentation latino-américaine, mais que de nombreuses représentations latino-américaines sont négatives. Des exemples de ces rôles comprenaient des immigrants sans papiers, des orphelins, des criminels et des personnes pauvres et sans instruction.

“La triste réalité est que la représentation des Latinos dans le divertissement grand public aux États-Unis continue d’être très faible et ne s’est pas améliorée de manière significative au cours des cinq dernières années”, indique le rapport.