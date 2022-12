Emiliano Martinez se moque de Kylian Mbappe lors du défilé de la victoire argentine

L’Argentine de Lionel Messi a remporté la Coupe du monde de façon spectaculaire dimanche en battant la France 4-2 aux tirs au but. Avec cela, l’Argentine a maintenant trois Coupes du monde à son actif. Le match à succès s’est soldé par une séance de tirs au but après que les équipes aient atteint le temps plein avec un match nul 3-3. L’Albiceleste a décroché une victoire pour les âges après que l’Argentine ait marqué quatre des tirs au but contre les deux français. Le gardien argentin Emiliano Martinez a joué un rôle énorme dans la victoire mémorable de son équipe en sauvant le penalty de Kingsley Coman lors de la fusillade.

Après ses exploits en finale de la Coupe du monde, Martinez a fait la une des journaux avec ses bouffonneries hors du terrain. Alors que l’équipe argentine victorieuse a atterri à Buenos Aires, des millions de fans en liesse sont descendus dans les rues mardi pour avoir un aperçu de leurs héros lors du défilé de bus à toit ouvert.

Alors que l’équipe argentine extatique s’est imprégnée de la scène de célébration parmi environ 4 millions de fans dans la capitale nationale, Martínez a profité de l’occasion pour se moquer de l’attaquant vedette français Kylian Mbappe.

Debout au sommet du bus à toit ouvert, Martinez a été aperçu tenant une poupée ornée d’une photo du visage de Mbappe.

La photo de Martinez avec une poupée Mbappé devient virale sur les réseaux sociaux. Cependant, les internautes sont divisés sur le comportement de Martinez. Alors que certains fans ont exprimé leur admiration pour l’héroïque gardien argentin, de nombreux fans ont critiqué ses bouffonneries.

Un fan a écrit : « Emi Martinez en fait partie, n’est-ce pas ? Adoré s’il joue pour le club/la nation que vous soutenez, méprisé par la majorité des autres.

Un autre fan a suggéré que Martinez était obsédé par Mbappe et a tweeté : « Honnêtement, cela me fait rire, si vous deviez montrer cette image à un fan de football causal qui n’a pas regardé la finale, vous penseriez qu’Emi Martínez avait Kylian dans sa poche. tout jeu. La vérité, c’est que Mbappé a obligé ce type à retirer le ballon du fond des filets 4 fois. Véritable obsession.

L’utilisateur de Twitter @ SmnLlyd5 a tweeté que Martinez devrait simplement profiter de la victoire en Coupe du monde au lieu d’y faire participer Mbappe.

Emiliano Martinez joue actuellement pour Aston Villa en Premier League. Après sa performance sensationnelle en Coupe du monde, les spéculations vont bon train sur son départ d’Aston Villa. Les rapports suggèrent que le Bayern Munich est intéressé par l’inscription de l’Argentin.

