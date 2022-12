Emiliano Martinez se fait tatouer le trophée de la Coupe du monde

Après avoir ramené le trophée de la Coupe du monde à la maison, le gardien Emilian Martinez a marqué le moment avec un tatouage honorant la récente victoire de l’Argentine au Qatar.

Martinez a partagé lundi sur son histoire Instagram des photos de l’art corporel récent qu’il a obtenu pour célébrer les triomphes de l’Argentine en Coupe du monde.

Le trophée est représenté à l’encre noire avec trois étoiles d’or représentant les victoires de l’Argentine en Coupe du monde en 1978, 1986 et 2022. En bas se trouve la phrase “Que la passion vous mène à la gloire” en espagnol.

Le joueur de 30 ans a reçu le prix du gardien de but du tournoi après avoir concédé seulement sept buts et enregistré trois feuilles blanches lors de la Coupe du monde au Qatar. Cependant, l’un de ses moments les plus notables a été de bloquer la tentative du Français Randal Kolo Munai de marquer à la 120e minute du dernier match, ce qui a finalement conduit à une séance de tirs au but qui a valu à l’Argentine sa troisième Coupe du monde.

Martinez a récemment été critiqué après avoir accepté son prix de gardien de but et l’avoir agité autour de son entrejambe, provoquant la condamnation de l’ancien vainqueur de la Coupe du monde de France et manager du Crystal Palace Patrick Vieira.

“Certaines des photos que j’ai vues du gardien de but argentin, je pense, enlèvent un peu [of] ce que l’Argentine a réalisé à la Coupe du monde », a déclaré Vieira lors d’une conférence de presse samedi. “Vous ne pouvez pas contrôler parfois les émotions ou les décisions des gens, mais c’était une décision stupide, je pense, pour Martinez de faire ça.”

La FIFA a également été appelée à enquêter sur Martinez et d’autres joueurs argentins qui se seraient moqués de certains joueurs français, dont l’attaquant Kylian Mbappe. Lors de leur défilé de victoire à domicile, Martinez a été vu tenant un bébé jouet avec une photo du visage de Mbappe enregistrée.

Dans une interview accordée à une station de radio française, le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, a qualifié les actions des joueurs et supporters argentins d'”indignes”.