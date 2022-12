Emiliano Martinez remporte le gant d’or ; Enzo Fernandez nommé meilleur jeune joueur

La Coupe du Monde de la FIFA 2022 s’est terminée avec l’Argentine couronnée vainqueur et parallèlement à cela, le tournoi a également félicité certains joueurs pour leurs contributions exceptionnelles. La liste des récompenses comprenait le Golden Boot, le Golden Ball, le Golden Glove et le meilleur jeune joueur du tournoi.

Golden Glove est décerné au meilleur gardien de but et cette fois, l’Argentin Emiliano Martinez a remporté le prix. Martinez a été le clou de la finale Argentine contre France en sauvant des buts cruciaux lors de la séance de tirs au but acharnée. Le gardien d’Aston Villa a sauvé deux tirs au but lors de la victoire de son pays en quart de finale contre les Pays-Bas avant de nier Coman en finale.

Par conséquent, il a obtenu trois feuilles blanches en sept apparitions pour l’Argentine et a également sauvé trois pénalités (1 en finale) lors des tirs au but de la Coupe du monde.

Après avoir reçu le gant d’or, il dit :

“C’était un match très compliqué, ils sont revenus pour égaliser dans le match mais c’était notre destin de souffrir”, a déclaré le gardien d’Aston Villa.

« Tout ce dont je rêvais a été réalisé. Je n’ai pas de mots pour ça. J’étais calme pendant la séance de tirs au but et tout s’est passé comme nous le voulions.

« Je suis parti très jeune pour l’Angleterre. Je dédie cette victoire à toute ma famille.”

Un autre prix spécial de la soirée a été décerné au meilleur jeune joueur du tournoi. Enzo Fernandez a remporté ce prix car il a joué dans de nombreux matchs cruciaux pour l’Argentine. Il a obtenu sa première chance sur le terrain lors du dernier match de groupe contre la Pologne, puis le joueur de 21 ans a marqué son tout premier but pour l’Argentine contre le Mexique lors de la phase de groupes.

Outre ces deux récompenses, il y avait le prix Golden Boot, remporté par Kylian Mbappe pour le nombre maximum de buts de ce tournoi – 8. Alors que le ballon d’or a été décerné à Messi pour avoir été le meilleur joueur de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar. Messi, qui a pulvérisé 26 buts pour l’Argentine dans les grands tournois internationaux, est désormais le seul joueur à avoir remporté le Ballon d’or à deux reprises (2014 et 2022).

Après la victoire, Messi a déclaré: «Je veux jouer encore quelques matchs en tant que champion du monde. J’ai eu la chance de décrocher tous les titres de ma carrière; c’était le seul qui manquait. Je veux emmener celui-ci là-bas (en Argentine) et en profiter avec tout le monde.”

